Magalli torna a “I Fatti vostri” dopo aver criticato Michele Guardì | Ecco cosa è successo

Lo storico conduttore del programma Rai, dopo due anni torna negli studi Rai dopo aver criticato il nuovo libro di Michele Guardì. Ecco perché.

Dopo una pausa durata ben 21 stagioni, Giancarlo Magalli ha fatto il suo ritorno trionfante a I Fatti Vostri nel settembre del 2023. La sua decisione di lasciare il programma nel 2021 aveva scosso il pubblico, ma ora sembra che l’ iconico conduttore sia pronto a riprendere il suo posto nell’affettuosa famiglia de I Fatti Vostri. Tuttavia, il suo percorso di ritorno è stato segnato da qualche frecciata nei confronti del regista e ideatore del programma, Michele Guardì.

Magalli aveva annunciato la sua partenza dal programma in un’intervista al quotidiano Il Fatto Quotidiano, sottolineando la stanchezza accumulata dopo ventuno anni di conduzione. Aveva ricordato con orgoglio le migliaia di puntate e interviste che aveva realizzato nel corso degli anni, sottolineando quanto il programma richiedesse un impegno significativo. La pandemia aveva reso l’ultimo anno particolarmente difficile, ma il conduttore aveva dichiarato che non aveva mai mancato un giorno di lavoro.

Ma quindi perché la decisione di tornare alla vecchia trasmissione se Giancarlo Magalli era stanco di farla? Tutto è dipeso da un brutto tiro che il vecchio collega gli ha tirato. Ecco chi.

Magalli vs Guardì

Tuttavia, nel maggio dello stesso anno, Magalli aveva lanciato alcune frecciate al regista Michele Guardì, accusandolo di non aver mai menzionato il suo contributo a I Fatti Vostri.

Aveva notato che Guardì aveva fatto apparizioni in diversi programmi televisivi per promuovere il suo libro, ma non aveva mai menzionato il suo nome. Magalli aveva ironizzato sull’idea che forse doveva morire per ottenere una menzione da parte di Guardì, facendo riferimento alle menzioni fatte solo per coloro che non erano più tra noi, come Castagna e Frizzi. Inoltre, Magalli aveva commentato su Salvo, un altro conduttore televisivo che aveva affermato di raddoppiare gli ascolti di Magalli. Il conduttore aveva fatto notare che ora Salvo aveva Fiorello come supporto, mentre lui aveva dovuto fare i conti con le sfide del Covid, che avevano comportato la mancanza di pubblico, orchestra, ospiti in studio e molto altro. Magalli aveva concluso che la percentuale di ascolti di Salvo non era il doppio di quella che faceva lui.

Nonostante queste frecciatine, la notizia del ritorno di Giancarlo Magalli a I Fatti Vostri è stata accolta con entusiasmo dai fan. La sua presenza sarà legata a una rubrica settimanale, un ritorno gradito che sicuramente aggiungerà un tocco speciale al programma.

Il pubblico è ansioso di vedere come Magalli si integrerà nuovamente nella famiglia de I Fatti Vostri e quali sorprese ci riserverà con la sua rubrica.