Myrta Merlino: ecco il nome della sua sostituta a Pomeriggio Cinque | La scelta di Mediaset

Secondo alcune voci dell’ultimo periodo Myrta Merlino avrebbe ormai le ore contate a Pomeriggio Cinque: ecco chi potrebbe essere la sua sostituta.

Myrta Merlino starebbe per essere allontanata da Pomeriggio Cinque: ecco chi potrebbe essere a sostituirla secondo le indiscrezioni degli ultimi giorni. Alla conduzione della nuova edizione di Pomeriggio Cinque per la stagione televisiva 2023-2024 si trova come ormai noto Myrta Merlino, ma la scelta della conduttrice televisiva e giornalista in seguito all’allontanamento di Barbara D’Urso non avrebbe dato fin qui i frutti sperati. Di conseguenza, Mediaset potrebbe essere ormai pronta a virare verso un altro nome che rappresenterebbe un clamoroso ritorno.

Myrta Merlino: vicino l’addio a Pomeriggio Cinque

Tra i cambiamenti più significativi della nuova stagione televisiva di Mediaset vi è stato senza ombra di dubbio la fine dell’esperienza di Barbara D’Urso con Pomeriggio Cinque. Al suo posto è arrivata Myrta Merlino, ma l’avventura della giornalista con la nota trasmissione potrebbe essere già arrivata al suo capolinea.

A testimonianza di una scelta forse errata da parte di Mediaset vi sono i dati per quanto riguarda lo share. Ai tempi in cui la trasmissione era condotta da Barbara D’Urso si era arrivati anche a picchi di 1.539.000 spettatori con il 18,1% di share. Con Merlino alla conduzione, il programma ha ottenuto un riscontro piuttosto scarso da parte del pubblico: la media per quanto riguarda questi mesi è stata di 1.044.000 spettatori, con uno share che non è mai riuscito a superare il valore del 14.7%.

Alla luce di tutto ciò, Pier Silvio Berlusconi starebbe prendendo sempre più in considerazione l’ipotesi per un nuovo repentino cambio di rotta attraverso un altro cambiamento di conduttrice.

Le possibili sostitute di Myrta Merlino a Pomeriggio Cinque

Nel corso di questi ultimissimi giorni si stanno dunque susseguendo indiscrezioni di vario tipo su chi potrebbe essere la nuova conduttrice di Pomeriggio Cinque. Prima clamorosa scelta sarebbe quella di un ritorno al timone della trasmissione di Barbara D’Urso, anche se la diretta interessata potrebbe decidere di declinare l’offerta per ragioni legate all’orgoglio.

Un’altra persona in lizza sarebbe Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice di Forum che non molto tempo fa aveva così parlato riguardo ad una sua possibile partecipazione al programma di Canale 5: “Sinceramente Pomeriggio Cinque non è mai stato un mio oggetto del desiderio perché si faceva a Milano. Ora che la produzione si è spostata a Roma potrei pensarci“.

Altro nome ancora che potrebbe far parte della lista delle papabili sarebbe infine anche quello di Federica Panicucci, già enormemente apprezzata dai telespettatori per la sua esperienza alla guida di Mattino 5.