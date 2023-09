Ecco i vincitori degli MTV Video Music Awards: i Maneskin dominano la lista

Il gruppo rock italiano ha dominato gli MTV Video Music Awards. Ecco tutta la lista completa.

La notte degli MTV Video Music Awards 2023 è stata una festa esplosiva di musica e celebrità, con un elenco di vincitori di talento che hanno brillato sul palco e accolto premi ambiti. Quest’anno, uno dei nomi più importanti che ha dominato la serata è stato senza dubbio Taylor Swift, che si è portata a casa una serie di premi prestigiosi.

Il momento clou della serata è stato infatti quando la cantante pop è stata annunciata come vincitrice del premio Video of the Year per il suo video Anti-Hero. Questo riconoscimento è uno dei più ambiti degli MTV VMA ed è andato a premiare il talento straordinario di Taylor nella creazione di video musicali coinvolgenti e significativi.

Ma i successi di Taylor non si sono fermati qui. Ha anche vinto il premio Song of the Year per Anti-Hero, dimostrando ancora una volta la sua abilità nel creare canzoni che colpiscono il cuore e l’anima di milioni di fan in tutto il mondo. Inoltre, ha conquistato il titolo di Best Pop e Best Direction, mettendo in luce la sua versatilità artistica.

I Maneskin vincono il Best Rock

Tuttavia, i vincitori italiani dei Maneskin non sono stati da meno. Dopo la loro esibizione e un bacio da parte di Taylor Swift sul palco, sono stati premiati come Best Rock.

Questo è stato un momento di grande orgoglio per la band, che ha dimostrato il suo talento eccezionale e la sua crescente influenza sulla scena musicale internazionale.

Altri artisti che hanno ricevuto riconoscimenti durante la serata includono Nicki Minaj, vincitrice del premio Best Hip-Hop per la sua traccia Super Freaky Girl, e SZA, che ha vinto il premio Best R&B con Shirt. La musica latina ha visto il trionfo di Anitta, premiata come Best Latin per Funk Rave. Nel mondo del K-Pop, Stray Kids ha vinto il premio Best K-Pop con la loro canzone S-Class.

La serata è stata anche un’opportunità per celebrare la diversità della musica, con categorie come Best Afrobeats e Best Latin che hanno mostrato l’ampio spettro di stili musicali che stanno influenzando la scena globale.

Gli MTV Video Music Awards 2023 sono stati un’esplosione di talento e creatività, e i vincitori di questa notte resteranno senza dubbio nell’annale della storia musicale.

Sia Taylor Swift che i Maneskin hanno dimostrato ancora una volta di essere tra i migliori artisti del nostro tempo, e la loro musica continuerà a influenzare e ispirare le generazioni future.