SKAM Italia 6: alcune anticipazioni | Il teaser trailer e la trama

La nuova e attesissima stagione di SKAM Italia molto probabilmente vedrà il personaggio di Nicole Rossi al centro della stagione. Ecco i dettagli.

La sesta stagione di SKAM Italia aprirà il 2024 di Netflix confermando la sua presenza in esclusiva sulla piattaforma di streaming a partire dal 18 gennaio. La serie nata originariamente sulla piattaforma streaming TimVision, ha guadagnato una vasta popolarità grazie al suo format unico e alle tematiche che la serie si propone di affrontare in ogni stagione.

Il fulcro della sesta stagione in questo caso, sarà incentrato sul personaggio di Asia, interpretato da Nicole Rossi, già nota al pubblico per la sua partecipazione al reality show di RAI 1, Il Collegio e introdotto nella quinta stagione di SKAM Italia.

La nuova serie continuerà a seguire la formula vincente tipica di SKAM, con ogni stagione focalizzata su un tema specifico e un personaggio centrale diverso.

Teaser e Trama

La trama della sesta stagione si concentrerà sulle sfide personali del personaggio di Asia, una ragazza dalla personalità forte e molto carismatica.

La sua determinazione sarà messa alla prova quando dovrà affrontare le sue fragilità e superare importanti ostacoli. L’amicizia con le componenti del gruppo delle Rebelde sarà cruciale per il suo percorso, e nuovi personaggi, tra cui Giulio interpretato da Andrea Palma, giocheranno un ruolo significativo nella sua storia. Lo script della sesta stagione è stato curato da Ludovico Bessegato, Alice Urciuolo e Elisa Zagaria, mentre la regia è affidata a Tiziano Russo.

Il cast, sempre giovane, molto talentuoso di SKAM Italia include oltre a Nicole Rossi, volti noti come Francesco Centorame, interprete di Elia e protagonista della quinta stagione con la vicenda del micropene. Torneranno poi anche Lea Gavino, ad interpretare il personaggio di Viola, e volti storici come Beatrice Bruschi, nei panni di Sara, Federico Cesari, che interpreterà Martino, Rocco Fasano, ad interpretare Niccolò, Martina Lelio, Ludovica Martino, Greta Ragusa, Pietro Turano e Nicholas Zerbini. Si aggiungono inoltre nuovi talenti come Maria Camilla Brandenburg, Benedetta Santibelli, Cosimo Longo, Yothin Ciavenzani, Andrea Palma, nei panni di Giulio e Leo Rivosecchi in quelli di Beniamino.

Quest’ultimi li abbiamo visti rispettivamente nel film Le Otto Montagne e Prisma.