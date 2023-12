Un Professore: la malattia di Dante, il personaggio di Alessandro Gassman

Dante della serie in onda su Rai1 – Un Professore 2 – non sta bene. Nel corso delle precedenti puntate un sintomo lo getta in allarme e dopo gli accertamenti, la scoperta.

Un Professore è una serie televisiva italiana trasmessa in prima serata su Rai 1 dall’11 novembre 2021. È diretta da Alessandro D’Alatri nella prima stagione e da Alessandro Casale nella seconda stagione, prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Banijay Studios Italy ed ha come protagonista Alessandro Gassmann nel ruolo di Dante, il professore, e Claudia Pandolfi nel ruolo di Anita.

Nella seconda stagione ricca di colpi di scena, i fan sono rimasti in attesa di conoscere le sorti relative alle condizioni di salute del professore che nelle precedenti puntate aveva manifestato un malessere.

Durante una corsetta aveva avvertito un forte mal di testa. Pensando in un episodio temporaneo non vi aveva dato peso, ma il persistere del sintomo lo aveva indotto a fare degli accertamenti. Dalle analisi del sangue emerge che qualcosa non va, qualche valore non è nella norma e il suo medico gli suggerisce di approfondire con un esame diagnostico più specifico: una TAC.

Dante nella seconda stagione di Un Professore

Come si legge da Wikipedia, la trama della serie è la seguente: Il professor Dante Balestra è ormai una presenza imprescindibile nella vita dei suoi studenti, tra cui c’è anche suo figlio Simone. Il cuore pulsante della serie resta il liceo Leonardo Da Vinci con la classe frequentata da Simone e Manuel (figlio di Anita) dove Dante, con il solito piglio anticonformista e geniale, utilizza la filosofia per aiutare i ragazzi a risolvere i loro problemi, tra amori complicati, genitori invadenti, sogni a occhi aperti e speranze infrante.

Nell’allegro caos della classe, all’appello rispondono ragazzi che conosciamo (Luna, Matteo, Laura) ma anche volti nuovi, come Nina, una ragazza di origini polacche che nasconde un percorso di vita complicato, Rayan, promessa del calcio arrivato dall’Africa e più interessato al pallone che allo studio, Viola, ragazza disabile dal carattere impossibile, e infine Mimmo, ex studente di Dante finito in carcere minorile, che il professore è riuscito a far affidare in semilibertà proprio alla biblioteca della Leonardo Da Vinci, e che stringerà amicizia con Simone. Se i problemi e le avventure dei ragazzi sono tanti e avvincenti, quelli di Dante non sono da meno, specie nella vita privata.

Paura per Dante

In queste ultime ore, i fan della serie sono rimasti in attesa di conoscere l’esito dell’esame prescritto a Dante dal suo medico, per via di mal di testa sempre più invalidanti.

Le puntate precedenti hanno lasciato questo mistero sulle sorti del professore e i fan temono il peggio, vista la suspence creata intorno all’accaduto. Dante sarà colpito da una malattia grave oppure l’esito dell’esame sarà negativo? Non resta che sintonizzarsi su Rai 1 per scoprirlo nelle prossime puntate.