“Stavo male”: Claudia Pandolfi, fulmine a ciel sereno | La confessione è strappalacrime

La confessione strappalacrime di Claudia Pandolfi arriva come un fulmine a ciel sereno. Non abbiamo idea di quanto possa essere difficile la vita di una persona famosa, anche se all’apparenza può sembrarci idilliaca.

Clauda Pandolfi stava male e nessuno se ne è accorto, la sua confessione strappalacrime arriva come un fulmine a ciel sereno. È vero, la vita dei vip per certi aspetti è privilegiata, però non è tutto “oro quel che luccica” e alla fine se si guarda più da vicino ci si accorge che non è una vita idilliaca come pensiamo.

Ci sono pro e contro come in tutte le cose e lo sa bene Claudia Pandolfi la quale ha vissuto dei momenti molto difficili per colpa della fama. Ci si può sentire molto soli anche in mezzo a tanta gente, perché nessuno si accorge veramente di quello che provi e lei ha dovuto fare delle scelte ben precise.

La vita di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi è un’attrice italiana nata nel 1974 a Roma. Grazie alle sue performance di qualità, è stata di recente candidata a due David di Donatello e tre Nastri d’argento. Per lei è iniziato tutto dopo aver partecipato a Miss Italia nel 1991, qui viene notata immediatamente da Michele Placido il quale la vuole nel suo film, Le amiche del cuore. Da lì in poi, termina gli studi e inizia a partecipare in varie serie televisive, la fama maggiore la ottiene però con la “sua” Alice in un Medico in Famiglia.

In seguito inizia a recitare in diverse fiction e film che le regalano la fama che tutti quanti noi conosciamo oggi. Claudia Pandolfi la ricordiamo soprattutto in Distretto di polizia, Ovosodo, Nassiryia – Per non dimenticare, Figli delle stelle, Ma cosa ci dice il cervello e così via.

Attualmente la Pandolfi è legata sentimentalmente al produttore cinematografico, Marco De Angelis, padre del suo secondogenito. Il suo primo figlio è nato dalla sua storia d’amore durata dieci anni con il cantante Roberto Angelini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spettegolando.it (@spettegolando.it)

Il periodo buio di Claudia Pandolfi

Claudia Pandolfi ha raccontato ai suoi fan del periodo in cui stava male, la sua confessione strappalacrime è arrivata come un fulmine a ciel sereno, in quanto nessuno aveva capito cosa stesse veramente provando l’attrice. Come ha dichiarato è nato tutto dopo il forte successo che ha ottenuto con Un medico in famiglia. Li ha dovuto compiere una scelta, farsi schiacciare dalla fama e dal giudizio degli altri o staccarsi da quel mondo e vivere come voleva lei.

Ecco un breve stralcio delle parole della Pandolfi: “…Il giudizio degli altri è qualcosa di cui mi sono voluta disfare, è superfluo. All’inizio mi faceva stare male, poi ho deciso il gossip non va commentato ma confinato. Se ti preoccupi per come ti giudicano non ti salvi più: per adeguarti non sai più chi sei.”.