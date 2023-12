Manila Nazzaro, la sua esperienza con il patriarcato | La sua esperienza diretta

La conduttrice Manila Nazzaro ha rivelato di aver subito episodi di patriarcato tossico dopo la fine della relazione con l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

Negli ultimi mesi si parla molto di femminismo e patriarcato, nonché di maschilismo tossico e di come la figura maschile tenda a imporsi sulla nostra società, opprimendo quella femminile. Anche Manila Nazzaro ha voluto riportare la sua esperienza in questo contesto e si è soffermata su quello che le è successo dopo aver lasciato l’ex calciatore Lorenzo Amoruso.

La conduttrice oggi è molto popolare e vanta una carriera di tutto rispetto nel mondo dello spettacolo, che procede con successo da quando era molto giovane. Ha iniziato con la vittoria di Miss Italia nel 1999 e poi è diventata sempre più importante, fino a condurre programmi da sola. Di recente, è diventata ancora più popolare con la partecipazione al Grande Fratello Vip.

Anche la sua vita sentimentale è molto conosciuta. Oggi è fidanzata con Stefano Orodei, ma ha avuto anche una relazione con il Lorenzo Amoruso, che non è finita bene.

Manila Nazzaro, gli insulti maschilisti dopo aver lasciato Lorenzo Amoruso

Oggi Manila Nazzaro ha una relazione con Stefano Orodei, ex volto di Ballando con le stelle, ma in passato è stata sposata con Francesco Cozza, con cui ha due figli, nati nel 2006 e nel 2011. Questi due uomini non sono stati gli unici della sua vita: anni fa c’è stato anche Lorenzo Amoruso, ex stella del calcio.

I due sono stati insieme dal 2018 al 2023 e l’ultimo anno parteciparono anche a Temptation Island. Alla fine, lei ha deciso di lasciarlo e dopo qualche tempo si è fidanzata con Stefano Orodei. Di recente ha rivelato di aver ricevuto molti insulti su Internet a causa di questa sua decisione e si è paragonata ad alcune colleghe, come Belen Rodriguez, che di recente ha rilasciato un’intervista importante a Domenica In sulla sua storia con Stefano De Martino.

La presentatrice si è lasciata andare a Storie italiane: “Ho sofferto leggendo degli insulti solo perché ho deciso di interrompere una relazione sbagliata. Ho vissuto una situazione di grande patriarcato addosso. Lo dico senza alcun timore perché alla donna viene perdonato molto meno e si sente ancora più fragile. In questo c’è ancora tantissimo retaggio culturale. Le donne che fanno una vita normale fuori dai riflettori mi hanno detto di aver vissuto le stesse cose. Mi hanno confessato la paura di cambiare la situazione per paura di pregiudizi e insulti“.