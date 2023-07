“Ovunque così”: Manila Nazzaro fa sognare tutti | Mai vista così

Manila Nazzaro fa sognare tutti, nessuno l’aveva mai vista così felice. La donna ha deciso di non nascondersi più e soprattutto di non nascondere più il suo amore, con quel sorriso ritrovato, la dedica che fa al suo lui è da “occhi a cuoricini”.

Non ha più voglia di nascondersi o di nascondere quell’amore segreto che tanto ha fatto parlare di lei, o meglio di loro. Stiamo parlando di Manila Nazzaro e di Stefano Oradei, i quali appaiono felici e innamorati a discapito di tutto quello che è stato detto su di loro. La Nazzaro in questa versione nessuno l’aveva mai vista, le loro dediche fanno sognare tutti.

Le voci sulla loro ipotetica storia d’amore, oggi confermata, giravano già da diverso tempo, dopo le continue frecciate che la Nazzaro e il suo ex, Lorenzo Amoruso si sono scambiati sui motivi che li hanno portati ad allontanarsi in una maniera così tanto burrascosa.

“Il triangolo, no…Non l’avevo considerato“

Si erano tanto amati Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, i due avevano resistito a diverse intemperie lungo il loro cammino, tra cui la perdita di quel figlio che li aveva destabilizzati. Poi però i sentimenti cambiano e due persone mutano quel sentimento, passando dall’amore all’odio. Ne abbiamo visti tanti in questo periodo finire in questo girone e loro due non sono da meno.

È un peccato quando due ex innamorati non riescano a lasciarsi in maniera civile, le calunnie sono forse la parte peggiore. Ad ogni modo, una volta che la Nazzaro e Amoruso si sono lasciati, l’uomo ha dichiarato che la sua ex compagna stesse già con il ballerino di Ballando con le stelle: “…Hai deciso di abbandonare il nostro progetto di vita e quindi fai le tue interviste senza parlare di me. Non mi sarei mai aspettato che la signora Nazzaro dopo pochi giorni dalla rottura – probabilmente già da prima – si frequentava con un altro. Ci sono le prove e credo che a Roma lo sappiano tutti che si sta frequentando con uno…”.

Il loro amore alla luce del sole

Dopo le dichiarazioni del suo ex, Manila Nazzaro non ha più potuto – o forse voluto – tenere nascosta la sua storia d’amore con il suo attuale compagno, Stefano Oradei. I due sembrano essere tornati adolescenti al primo amore e con foto e dediche romantiche, hanno ufficializzato la loro storia sui social.

La Nazzaro e Oradei con uno scatto social hanno fatto sognare tutti, tra le note di Completamente dei The Giornalisti, si tengono per mano e postano la frase: “Ovunque così”. Facendo presagire la voglia dei due di non lasciarsi più. Che dire, non possiamo fare altro che fargli i nostri migliori auguri. La felicità è preziosa e non bisogna mai rinunciare a scovarla, qualunque sia il percorso che abbiamo dovuto percorrere per giungere fino a lei.