Anna Tatangelo e la vacanza “hot” con il suo nuovo compagno più giovane

Nuova notizia sul fronte “l’amore non ha età”: spottata Anna Tatangelo con il suo nuovo ragazzo di 10 anni più giovane di lei. Ecco dove sono andati in vacanza.

La cantante ciociara presenta sui social il suo nuovo compagno e lo fa introducendoci ad una sua vacanza “hot” in questo periodo invernale: i due infatti sono andati sulle Dolomiti per godersi il freddo della neve e il caldo delle saune tirolesi.

Fin qui nessuno stupore senonché la coppia ha attirato l’attenzione dei media per la loro differenza di età notevole: lei 36 anni, lui 26, ben 10 anni di differenza. La cantante reduce da una relazione con il cantante partenopeo, Gigi D’Alessio durata oltre 15 anni e conclusasi nel 2020, sembra aver ritrovato la felicità accanto al suo nuovo ragazzo dopo la fine della sua storia con anche Licio Cori, annunciata nel settembre scorso.

La coppia ha così scelto volutamente di vivere alcuni momenti per loro all’insegna del romanticismo sulle Dolomiti, godendosi una vacanza allìinsegna dell’amore e della serenità.

Chi è il nuovo compagno di Anna Tatangelo

La coppia, con una differenza di età di 10 anni, ha attirato l’attenzione dei media per la loro storia appena sbocciata.

Stiamo parlando di Mattia Narducci, un affascinante modello di 26 anni originario di Piacenza che ha conquistato il cuore di Anna Tatangelo. Noto per il suo lavoro con prestigiosi e lussuosi brand internazionali come Guess, Giorgio Armani, Dolce e Gabbana, Brunello Cuccinelli, il modello vanta una carriera di successo sulle passerelle di tutt’Italia e non.

Il suo profilo Instagram, seguito da oltre 100 mila persone, rivela la sua presenza nel mondo della moda, vantando anche amizie con personalità dello spettacolo come Giulia Salemi, Francesco Monte, Stefano Sala, Andrea Damante e Simone Susinna.

La relazione con la cantante è stata ufficializzata dalla stessa artista attraverso una foto condivisa sui social. Inizialmente i due sono stati molto discreti, attenti a non far trapelare alcunché ma poi, quando ormai era quasi ovvia la loro frequentazione, i due hanno deciso di rendere pubblico il loro amore pubblicando sui rispettivi social un post dedicato.

Ad oggi la coppia si sta godendo una scottante vacanza tra le vette delle Dolomiti, godendosi una pausa dal lavoro e assaporando i panorami mozzafiato del luogo.