Scocca la scintilla per Manila Nazzaro: chi é l’uomo misterioso | É famosissimo

Manila Nazzaro è di nuovo innamorata, ma chi è l’uomo misterioso che le ha rubato il cuore?

È scoccata la scintilla per Manila Nazzaro dopo la fine della relazione con Lorenzo Amoruso. L’ex Miss Italia ha trovato una nuova fiamma e i due sono stati pizzicati insieme in diverse occasioni. L’ex modella Manila Nazzaro è oggi un’affermata conduttrice televisiva e radiofonica, nonché attrice teatrale.

Tra i suoi lavori più acclamati troviamo la sua conduzione al programma della Rai, Mezzogiorno in famiglia, Quelli che il calcio, E la chiamano estate e così via. Attualmente conduce tutte le mattine il programma radiofonico, Mattina Italiana su Rai Radio Italiana.

La vita sentimentale di Manila Nazzaro

Manila Nazzaro ha avuto un passato sentimentale abbastanza turbolento, è stata sposata per dodici anni con l’ex calciatore, Francesco Cozza dal quale ha avuto due figli. Qualche anno dopo, partecipa al reality Temptation Island dove incontra quello che sarebbe diventato il suo compagno per un po’, l’ex calciatore Lorenzo Amoruso, con il quale ha vissuto un’intensa storia d’amore che ha fatto sognare i fan anche durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Purtroppo però, come capita a molte coppie, l’amore finisce e non sempre con toni tranquilli. Amoruso prova molto rancore contro la sua ex, dichiarando: “L’ho sempre amata, io ho cambiato la mia vita per lei, ho messo lei e suoi bambini davanti a tutto e tutti…”.

Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro è di nuovo innamorata, anche se la conduttrice non ha ancora dichiarato niente, pare proprio che l’identità dell’uomo misterioso sia quella di Stefano Oradei, l’ex ballerino di Ballando con le stelle.

Il gossip mette il suo nome al centro delle scene, in quanto i due ultimamente sono stati visti spesso insieme in atteggiamenti abbastanza intimi. Se non bastassero quelle immagini ad alimentare la fiamma di un nuovo amore per la Miss Italia, ci ha pensato anche il suo ex, Lorenzo Amoruso, il quale ha dichiarato:

“Credo che a Roma lo sappiano tutti che lei si sta frequentando con uno. Va pubblicamente nei posti. Se seguono le storie di lei lo sanno. Se lei ha scelto il chiodo scaccia chiodo per dimenticarmi va bene, ma non parlare più di me. Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto – probabilmente già prima mi viene da pensare – si frequentava già con un altro”.