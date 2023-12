Nel 2024 vedrà la luce il nuovo progetto Marvel legato a Young Avengers: ecco chi potrebbero essere i giovani Vendicatori presenti.

Tra i progetti Marvel in uscita nel 2024 c’è anche quello legato a Young Avengers: gli indizi sui Vendicatori che potrebbero fare la loro comparsa.

Tra i progetti Marvel intorno al quale è iniziato a sorgere un certo interesse da parte degli appassionati vi è senza ombra di dubbio Young Avengers. In tanti stanno attendendo da tempo novità per quanto riguarda tale progetto, soprattutto dopo quanto accaduto e visto nel recente The Marvels. Ecco cosa ci si può aspettare in merito ai giovani Vendicatori.

Young Avengers: il nuovo progetto della Marvel

Come facilmente intuibile Young Avengers si collega enormemente a The Marvels, per ora ultimo film in ordine cronologico del Marvel Cinematic Universe che si è però rivelato la peggior pellicola in termini di incassi dell’MCU. Proprio il film diretto da Nia DaCosta potrebbe aver lanciato degli spunti e degli indizi importanti su Young Avengers, un gruppo di supereroi guidati dalla Kamala Khan/Ms Marvel interpretata da Iman Vellani.

Per la precisione, la scena finale di The Marvels mostra l’incontro tra la stessa Ms Marvel e Kate Bishop, con la prima che informa la seconda di avere in mente un piano che consiste per l’esattezza nel mettere su una nuovissima squadra di supereroi. Tale piano potrebbe rappresentare l’occasione ideale per poter creare e introdurre nell’universo della Marvel un nuovo gruppo di eroi e di eroine che possano essere protagonisti sul grande schermo da qui ai prossimi anni.

Young Avengers: gli indizi di Iman Vellani sui Vendicatori presenti

Proprio l’interprete di Kamala Khan/ Ms Marvel Iman Vellani ha dimostrato di avere le idee assolutamente chiare in merito ai possibili nuovi Vendicatori da inserire all’interno del team degli Young Avengers. Una scelta tutt’altro che semplice alla luce dei tantissimi volti nuovi che sono stati introdotti all’interno del Marvel Cinematic Universe nel corso degli ultimissimi anni.

Tra questi rientra anche la stessa Iman Vellani con il ruolo di Ms Marvel, con la Marvel che ha tutta l’intenzione di dare sempre più spazio ai nuovi giovani eroi in vista della Fase 5 e della Fase 6 del suo universo. Tornando alle idee di Vellani, quest’ultima ha espresso nel corso di un’intervista per Screen Rant la sua volontà di lavorare al progetto di Young Avengers insieme a Xochitl Gomez (l’America Chavez già apparsa in Doctor Strange nel Multiverso della Follia) e ad Elijah Bradley (interprete del personaggio di Patriot):

“Vorrei vederli interagire. Penso che abbiano lasciato molte delle storie dei personaggi più giovani a finale aperto e anche i fan hanno iniziato a ragionare sulla questione. Penso che ci siano così tante strade diverse che si potrebbero intraprendere da questo punto in poi“.