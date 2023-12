Bianca Berlinguer, l’incubo: “Tante notti insonni” | Paura e dolore

Per la prima volta la giornalista si è raccontata nel salotto di Silvia Toffanin. Durante l’intervista ha parlato del sofferto addio alla Rai. Ecco cosa l’ha convinta.

Bianca Berlinguer è tornata a parlare, dopo mesi di silenzio, del suo addio alla Rai. Dopo molte voci che giravano e che sottolineavano come la giornalista sarebbe stata allontanata dall’ente nel quale è nata e cresciuta, ora Bianca Berlinguer ha voluto affrontare il discorso nel salotto di Silvia Toffanin durante la trasmissione di Verissimo.

La giornalista ha svelato i motivi dietro la sua difficile decisione di lasciare la Rai dopo ben 34 anni di servizio. Berlinguer, ora al timone per Rete4 di E’ sempre Cartabianca, ha raccontato le ragioni dietro questo significativo cambiamento per la sua carriera televisiva e da giornalista factotum.

Durante l’intervista la conduttrice ha confessato cosa è successo tanto da farla allontanare dall’Ala Mater Rai e come il suo addio al suo amato studio, è stato percepito dai vertici della tv nazionale.

Bianca Berlinguer si racconta a Silvia Toffanin

In un’intervista di Silvia Toffanin durante la trasmissione di Verissimo a Bianca Berlinguer, la conduttrice ha confessato che l’allontanamento percepito dai vertici Rai nei confronti del suo programma su Rai3, Cartabianca, è stato un elemento chiave nella sua decisione di trasferirsi a Mediaset.

“Mi sono sentita molto spesso sola, con la sensazione che non ci fosse interesse ad investire su questa trasmissione, più sopportata che valorizzata,” ha dichiarato Berlinguer: “Una decisione sofferta, pensata, che mi ha procurato tante notti insonni, per cui non è stata presa a cuor leggero. Quello che mi ha portato a decidere di cambiare azienda, poi un cambio così netto, così radicale, è stato anche un po’ l’allontanamento che io avevo sentito molto negli ultimi anni da parte dei vertici Rai nei confronti della nostra trasmissione, di Cartabianca”.

Ha poi continuato dicendo che: “Quando mi sono resa conto che anche da parte dei vertici che erano appena arrivati non sarebbe cambiato niente rispetto al passato, certo non ho mai temuto che potessero chiudermi la trasmissione, questo assolutamente no, a quel punto, ho avuto la certezza che un ciclo si fosse chiuso e che bisognasse cominciarne un altro e adesso sono contenta di aver accettato”.

Con lei inoltre, in collegamento a Verissimo anche Mauro Corona, ormai spalla e compagno televisivo di Berlinguer da anni e alla domanda di Toffanin su come avrebbe descritto il loro rapporto, l’uomo ha detto:

“Piuttosto che Fazio e la Lettizzetto, ben venga Raimondo e Sandra Mondaini”.