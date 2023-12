Massimiliano Varrese, la confessione pazzesca | La casa del GF si paralizza

Dopo la puntata del Grande Fratello, l’attrice Beatrice Luzzi ha rivelato una confessione assurda che il collega Massimiliano Varrese le avrebbe fatto.

Il Grande Fratello è iniziato da alcuni mesi e sembra andare molto bene in termini di ascolti. Il pubblico pare aver apprezzato le numerose novità di questa edizione, nonché il cast che è stato selezionato, che si sta rivelando decisamente più azzeccato rispetto a quello dell’anno scorso. Lo stesso Alfonso Signorini aveva ammesso che quello fu un errore.

In questa edizione si sta facendo notare molto Beatrice Luzzi, già molto conosciuta dal pubblico per i numerosi film e le numerose serie tv a cui ha partecipato nel corso degli anni. Una delle più famose è senza dubbio Vivere, che poi lasciò per dedicarsi ad altri progetti. Nella casa ha dimostrato di avere un carattere molto forte e gli spettatori si sono affezionati a lei.

Durante l’ultima puntata dello show, c’è stato uno scontro molto acceso tra l’attrice e il collega Massimiliano Varrese. Lui l’ha attaccata più volte, ma a un certo punto, dopo la puntata, lei ha preso la parola e ha rivelato una confessione assurda.

Massimiliano Varrese, la confessione di Beatrice Luzzi

Durante la scorsa puntata del Grande Fratello, davanti agli attacchi di Massimiliano Varrese, Beatrice Luzzi aveva chiesto più volte di parlare, ma non aveva mai ottenuto la parola. Alla fine, per mancanza di tempo non è riuscita a dire quello che voleva durante la puntata, ma lo ha potuto comunque durante la notte.

“Ma sai cosa volevo dire su Massimiliano?” ha detto l’attrice. “Quello che mi ha detto stamani. Anche davanti a Rosanna mi ha detto ‘C’è molta attrazione tra me e te’. Sì è tornato con questo fatto dell’attrazione. Poi in bagno mi diceva che io e lui avremmo potuto anche avere una storia d’amore“.

L’attore ha sentito le parole della coinquilina e le ha subito smentite parlando con Anita: “Sta dicendo delle cose su di me che lasciamo perdere. Ha detto che io dicevo stamani che mi volevo fidanzare con lei e che poi in puntata l’ho attaccata. Va a dire in giro che io stamani dicevo che ero attratto e mi volevo fidanzare con lei“. Qual è la verità? Il pubblico ha scoperto alcune clip che ha pubblicato su Twitter.

Massimiliano dice di non aver mai detto che voleva fidanzarsi con Beatrice, quando non solo ci scherzava parecchio e anche troppo su e Beatrice gli diceva più volte che non fosse divertente, ma in più c’è il video in cui dice “per te ho provato un’attrazione”

#GrandeFratello pic.twitter.com/A4N3jOROZI — Cristiana (@Cristia44732265) December 5, 2023

Nel video sembra proprio che abbia ragione Beatrice Luzzi, in quanto si vede Massimiliano Varrese rivolgerle proprio quelle parole. “Io a volte sono stato attratto da te. Sì è vero perché c’è questa attrazione. Soprattutto quando ci siamo conosciuti meglio. Perché comunque tu sei una donna che attrae molto e se uno ti guarda in un altro modo è normale essere attratti. Avremmo potuto avere una storia io e te. Non pensi che potrebbe esserci stata una relazione?“. Lei ha risposto: “Sì, poteva anche succedere“.