Zac Efron, la nuova stella in Walk of Fame dopo Macaulay Culkin

L’attore riceverà la sua stella nella Walk Of Fame a Los Angeles. Dopo Mamma ho perso l’aereo, anche lui vedrà il suo nome sul marciapiede.

Zac Efron, la celebre star di Disney Channel, protagonista di numerosi film come l’intera saga di High School Musical, e film per il grande schermo come The Greatest Showman, Ted Boundy-Fascino criminale, Hairspray-Grasso è bello, e l’ultima sua uscita The Iron Claw, verrà onorato con una stella sulla prestigiosa Hollywood Walk of Fame, ovvero la strada pedonale in cui tutte le star del cinema, della televisione e del mondo dello spettacolo internazionali e abbastanza iconiche, posseggono una stella con il loro nome sopra.

Il prossimo 11 dicembre a Los Angeles, il giovane attore si unisce così ad una lista di volti iconici della cultura pop, seguendo le orme di artisti dal calibro di Leonardo Di Caprio e Kate Winslet. La cerimonia avrà luogo alle 20:30 italiane e vedrà l’assegnazione della 2767esima stella sulla famosa via.

Giusto pochi giorni fa, l’attore di Mamma ho perso l’aereo, Macaulay Culkin aveva ricevuto la sua personale stella.

Zac Efron sulla Walk of Fame

Il sito ufficiale della Hollywood Walk of Fame ha annunciato l’evento, sottolineando l’entusiasmo nel celebrare Zac Efron. Lui, attore fin da bambino, ha iniziato la sua carriera con Disney Channel e successivamente si è reinventato, interpretando con successo una vasta gamma di ruoli significativi, l’ultimo che vedremo prossimamente al cinema sarà The Iron Claw.

Ana Martinez, produttrice della Hollywood Walk of Fame, ha commentato: “Siamo entusiasti di onorare l’attore Zac Efron, che ha iniziato la sua carriera con Disney e si è reinventato come protagonista interpretando un’ampia varietà di grandi ruoli. Che modo di concludere il nostro anno di cerimonie con questo attore molto popolare e dotato!” .

A sostenere e a prendere parte alla cerimonia del collega e amico, saranno presenti il regista Durkin, insieme agli attori Jeremy Allen White e Miles Telles che con la loro presenza daranno al collega un altro riconoscimento cinematografico. La sua stella nella Walk of Fame Hollywoodiana è un prestigioso riconoscimento che va a sottolineare quanto l’attore ha dato nel mondo dello spettacolo e tutta la sua influenza all’interno della cultura pop.