Mauro Corona, il consiglio a Francesco Totti | Dopo “Unica” ha detto la sua

Lo scrittore Mauro Corona ha commentato le interviste alle conduttrici Ilary Blasi e Belen Rodriguez e alla fine ha lanciato un consiglio all’ex calciatore Francesco Totti su come gestire le pratiche di divorzio.

Da ormai un anno si parla del divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti e di recente l’argomento è tornato alla ribalta dopo l’uscita su Netflix del documentario Unica, che racconta la versione dei fatti della showgirl. Allo stesso tempo, anche la rottura definitiva tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è tornato un argomento molto chiacchierato, quando la conduttrice ha rilasciato un’importante intervista per Domenica In dove ha parlato della fine del matrimonio e dei tanti tradimenti da parte del ballerino.

In particolare, Ilary Blasi ha raccontato di come ha scoperto dell’amante del marito e dei suoi dubbi su chi avesse dovuto fidarsi (se del compagno di una vita o dei giornalisti, si pensi anche a quello che era accaduto con Fabrizio Corona e Flavia Vento quasi vent’anni fa), mentre Belen Rodriguez non ha raccontato solo dei tradimenti, ma anche della depressione che ha dovuto affrontare da sola, senza l’aiuto dell’allora marito.

Di recente, lo scrittore Mauro Corona ha commentato queste due interviste e il comportamento delle presentatrici e alla fine ha voluto dare un consiglio a Francesco Totti.

Mauro Corona su Ilary Blasi e Belen Rodriguez: “Hanno paura di un calo di visibilità”

Di recente, lo scrittore Mauro Corona è stato ospite a E’ sempre cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer. Qui ha parlato delle separazioni tra Ilary Blasi e Francesco Totti e tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Le sue parole sono state particolarmente dure.

“Queste donne hanno paura di un calo di visibilità e di notorietà. E lanciano la bomba. Quella è la molla principale. Come si fa a illudersi che due si sposino e non tradiscano mai per 70 anni? Finché l’amore c’è, protegge e fascia. Ma quando ci si stanca, l’amore diventa come una falce. È normale che ci si aspetti poi un’altra figura di uomo o di donna: non lo chiamo tradimento, lo chiamo vivere. Quando mi sono sposato, il prete voleva che dicessi che sarei stato fedele tutta la vita. Ma perché avrei dovuto dire una bugia?“.

#Corona: “Ilary Blasi e Belen Rodriguez che hanno raccontato i tradimenti subiti? Mi chiedo come si faccia a credere che due persone che si sposano non si tradiranno mai. Io non lo chiamo tradimento, ma vivere”.#ÈsempreCartabianca pic.twitter.com/ULvtpvPe5F — È sempre Cartabianca (@CartabiancaR4) December 5, 2023

Infine, un po’ serio e un po’ scherzoso, si è rivolto direttamente all’ex calciatore della Roma per come gestire il divorzio e la faccenda dei Rolex: “Non mi piace questa ipocrisia quando vanno in tv a parlare di Rolex, borsette… Se io divorzio, mia moglie mi porta via 5 motoseghe […] A me Totti è sempre piaciuto, anche se tifo Milan. Ora vedo queste meschinerie… Ma daglieli questi orologi, che te ne fai? Le macchine perdono olio, gli orologi perdono tempo. Capisco l’investimento, con gli orologi da 40mila euro. Ma compratevi una motosega!“.