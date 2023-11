Beatrice Luzzi, l’ex rivela perché si sono lasciati | Tutta la verità

L’attrice Beatrice Luzzi si sta facendo notare nella casa del Grande Fratello. Sapete tutto sulla sua vita sentimentale? Il suo ex ha rivelato perché è finita la loro storia.

Ormai da diversi mesi Beatrice Luzzi abita nella casa del Grande Fratello, dove si è affermata come uno dei personaggi più interessanti di questa edizione. L’attrice era già molto popolare e aveva già conquistato gli italiani tra gli anni 90 e i primi 2000, ai tempi di Vivere. Qui interpretava Eva Bonelli, una donna bellissima e sicura di sé. Nonostante abbia lasciato la serie molto prima che venisse cancellata, riuscì comunque a imporsi agli occhi degli spettatori.

Nelle ultime settimane Alfonso Signorini ha deciso di fare un bel regalo ai concorrenti rimasti in gara e ha organizzato alcuni incontri con le persone care. Non solo ha permesso all’attrice di rivedere i suoi figli, ma anche Alessandro Cisilin, il suo ex compagno. I due in passato hanno avuto una storia molto importante e si sono commossi nel rincontrarsi.

Il conduttore e il pubblico hanno subito notato che tra i due c’è ancora una forte sintonia e quindi in molti si sono chiesti perché si siano lasciati. Finalmente, lui ha raccontato tutto in un’intervista a Di più Tv.

Beatrice Luzzi e Alessandro Cisilin: “Come mai è finita tra noi”

Dopo la puntata del Grande Fratello, Alessandro Cisilin si è lasciato andare a un’intervista a Di più Tv, dove ha parlato della sua relazione passata con Beatrice Luzzi. Il loro amore è durato a lungo e ha portato anche alla nascita dei figli, ma poi improvvisamente si è conclusa. Ecco cosa ha detto in proposito.

“Come mai è finita tra noi? Diciamo che crescere i nostri figli, con tutte le responsabilità e le difficoltà che fanno parte della vita di ogni famiglia, ci ha distolto dalla nostra coppia. Ci siamo persi, e quando ne abbiamo preso consapevolezza abbiamo deciso di andare a vivere in due case diverse, ma comunque di continuare a essere uniti nella crescita dei nostri figli.”

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da EndemolShineItaly (@endemolshineitaly)

L’attore, però, non ha disdegnato un possibile ritorno di fiamma, anche se lo vede poco probabile: “Se abbiamo mai pensato di tornare insieme? Nella vita non si sa mai cosa può succedere. Però non mi sembra una possibilità concreta. Per il momento io e i ragazzi la seguiamo sempre in tv. Siamo molto orgogliosi di lei e non capiamo come mai la sua bontà d’animo non arrivi agli altri inquilini. Però Beatrice è una persona forte, è davvero una donna speciale e lo sta dimostrando“.