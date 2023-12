Alfonso Signorini dice la sua sulle coppie famose giunte al capolinea

Il re del gossip Alfonso Signorini dice la sua su alcune coppie che quest’anno hanno visto il capolinea. Commenti e previsioni per il futuro.

Alfonso Signorini, oggi conduttore del Grande Fratello, si sa che di mestiere da anni fa il giornalista e nello specifico è da tempo il direttore editoriale di Chi.

In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha parlato dei casi più chiacchierati di cronaca rosa del momento ed ha fatto delle sue personali previsioni su cosa ne sarà di loro nel prossimo futuro.

Le coppie chiamate in causa sono Giambruno e Meloni, Totti e Ilary, Belen e Elio Lorenzoni. Nomi che il web ha sparato in questi ultimi mesi quotidianamente sui rotocalchi rosa per raccontarne le vicissitudini e le dinamiche.

Una parola buona per tutti

Il direttore ha parlato di Giambruno, anche per conoscenza personale: “Giambruno? Era mio redattore a Kalispera. Identico a come è oggi. Un bauscia, diciamo qui, un ganassa, un guascone. In quattro giorni è andato fuori di casa, ha dovuto ripartire da zero. Certo ha fatto delle cavolate, ma se ne rende conto”.

Previsioni su lui e la Meloni e un possibile ritorno? Adesso no, poi però chissà. E’ stata poi la volta di Totti e Ilary, che in questi giorni per via della messa in onda di Unica, intervista esclusiva a Ilary Blasi sulla vicenda, distribuita da Netflix, sta sollevando nuovamente il dibattito social e gli schieramenti a favore dell’uno o dell’altra. “Con chi sto nella storia tra Ilary e Totti? A Ilary voglio un bene dell’anima, ma anche Francesco è una gran brava persona. Fatti l’uno per l’altra. Mai avrei immaginato questa fine. Qui una riconciliazione è impossibile”, ha dichiarato Signorini.

E infine Belen

“Se è vero che Belen Rodriguez si sposerà? Lei è loca quindi potrebbe farlo davvero. Vive la passione senza protezioni. E spesso ci ha rimesso”, ha commentato in merito alla coppia del momento, Alfonso Signorini.

Diciamo che su di lei, si dà quasi per scontato che il prossimo passo siano le nozze con l’imprenditore Elio Lorenzoni, addirittura lei starebbe pensando ad un altro bambino per fare le cose per bene. Dopo essersi concessi un viaggio d’amore alle Maldive, quindi, sembrerebbe che i due si stiano preparando a metter su famiglia. Sicuramente una vita sentimentale turbolenta per la showgirl argentina reduce dalla ennesima separazione dal marito Stefano De Martino.