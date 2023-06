Kraven – Il Cacciatore: diffuso il primo trailer del film

Il primo trailer ufficiale del film ambientato nell’universo di Spider-Man.

Il prossimo mese di ottobre farà il suo arrivo nelle sale cinematografiche Kraven – Il Cacciatore, film ambientato all’interno dell’universo di Spider-Man e incentrato su quello che è uno dei principali nemici dell’Uomo Ragno. Nella giornata di lunedì è stato diffuso finalmente il primissimo trailer ufficiale della pellicola.

Come mostratoci per l’appunto dallo stesso trailer, il protagonista, che appare anche nella trasposizione videoludica Marvel’s Spider-Man 2, è dotato di poteri a dir poco sovrumani. Le sue incredibili capacità non sono però dovute a pozioni speciali o ad esperimenti di vario tipo ma ad un suo scontro ravvicinato con un leone: un episodio che ha conferito a Kraven delle abilità e una forza molto simili a quelle di un felino selvaggio.

Ecco qui di seguito il primo trailer ufficiale di Kraven – Il Cacciatore, film diretto dal regista J. C. Chandor.

Il cast di Kraven – Il Cacciatore

Per quanto riguarda il cast di Kraven – Il Cacciatore, il ruolo del protagonista è interpretato da Aaron Taylor-Johnson. L’attore britannico classe 1990 ha iniziato a ottenere enorme popolarità grazie al film Kick-Ass di Matthew Vaughn del 2010. Da lì sono arrivati altri importanti ruoli come quello del conte Aleksej Vronskij in Anna Karenina, del tenente Ford Brody in Godzilla e, soprattutto, quello di Pietro Maximoff/Quicksilver in Avengers: Age of Ultron del 2015 di Joss Whedon.

Da menzionare però vi sono tante altre interpretazioni, come ad esempio quelle in Le Belve di Oliver Stone del 2012 e in Animali Notturni di Tom Jones del 2016, che l’ha portato a vincere il premio di miglior attore protagonista ai Golden Globe del 2017.

Ad arricchire il cast vi sono poi anche Russell Crowe, che interpreta il padre di Kraven, e la vincitrice del Premio Oscar nel 2022 Ariana DeBose, che veste invece i panni di Calypso.

Il Sony’s Spider-Man Universe

Kraven – Il Cacciatore rappresenta il quarto film in totale del cosiddetto Sony’s Spider-Man Universe.

La speranza generale è che questo film possa risultare nel complesso migliore rispetto alle prime tre pellicole di questo universo cinematografico che hanno mostrato più di qualche crepa, ovvero Venom, Venom – La furia di Carnage e Morbius.

In ogni caso, quest’universo condiviso proseguirà la sua espansione anche dopo questo Kraven – Il Cacciatore: tra i prossimi progetti figurano El Muerto, Madame Web e Venom 3.