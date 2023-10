Wish: tutto sul nuovo classico della Disney

Tutto sul classico d’animazione della Disney numero 62.

Tutto su Wish, nuovo classico della Disney in arrivo nei cinema a dicembre. Il prossimo 21 dicembre, a pochissimi giorni da Natale, arriverà nelle sale cinematografiche italiane l’attesissimo Wish, classico d’animazione numero 62 della Disney diretto da Chris Buck e da Fawn Veerasunthorn. Ecco tutto quello che sappiamo sulla pellicola.

Wish: il trailer del nuovo classico Disney

Prima che in Italia Wish farà il suo arrivo negli Stati Uniti, con il film che sarà disponibile nelle sale statunitensi già a partire dal 22 novembre. A dirigere il film è come detto Chris Buck, regista che ha già diretto in passato altri classici della Disney come Tarzan e soprattutto i due film di Frozen, ovvero Frozen – Il regno di ghiaccio del 2013, premio oscar per il miglior film d’animazione nel 2014, e Frozen II – Il segreto di Arendelle del 2019.

Tra i produttori del film figurano invece Peter Del Vecho (Frozen e Frozen II) e Juan Pablo Reyes Lancaster Jones (Encanto), mentre Jennifer Lee agisce invece in veste di produttrice esecutiva oltre che di sceneggiatrice in collaborazione con Allison Moore. A curare le canzoni originali del film sono la cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e il musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di Wish.

Il cast di Wish

Per quanto riguarda il cast di doppiatori di Wish, a dare la voce alla protagonista è Ariana DeBose, attrice statunitense che ha vinto ai Premi Oscar del 2022 il premio di migliore attrice non protagonista per West Side Story di Steven Spielberg.

La voce di Valentino, un capretto che acquista improvvisamente la capacità di parlare, è quella di Alan Tudyk, attore apparso nel corso degli ultimi anni in film come Maze Runner – La fuga e Rogue One: A Star Wars Story. A prestare la voce al Re Magnifico è invece Chris Pine, attore che ha acquisito popolarità grazie al ruolo di James Kirk nei film Star Trek, Into Darkness – Star Trek e Star Trek Beyond.

La trama di Wish

La trama di Wish è incentrata su una giovane ragazza di nome Asha e sulla sua vita nella mitica isola di Rosas, meglio nota anche con il nome di Regno dei desideri. A governare il regno vi è il perfido e malvagio Re Magnifico, uno stregone che l’obiettivo di controllare la vita e i desideri di tutti i suoi sudditi.

Per ribellarsi alla tirannia e ai folli piani del Re Magnifico, Asha decide di esprimere un desiderio alle stelle. Così, una di queste stelle, ovvero Star, scende all’improvviso dal cielo per fornire tutto il proprio supporto alla protagonista.