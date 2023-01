Mad Max Fury Road: trama e curiosità sul film con Tom Hardy

Tra i film maggiormente apprezzati degli ultimi rientra senza ombra di dubbio anche Mad Max Fury Road: le curiosità sulla pellicola.

Trama e curiosità relative a Mad Max Fury Road, capolavoro di George Miller arrivato nelle sale cinematografiche nel 2015.

Tra i film che hanno maggiormente lasciato il segno negli ultimissimi anni è indubbio che vi sia anche Mad Max Fury Road, pellicola arrivata nelle sale cinematografiche di tutto il mondo nel 2015 e in grado di ottenere consensi enormi sia di pubblico che di critica.

Il film, diretto da George Miller e basato su una sceneggiatura dello stesso Miller oltre che di Brendan McCarthy e Nico Lathouris, è stato in grado di far registrare ottimi incassi al botteghino, risultando il capitolo di maggior successo commerciale della saga di Mad Max. In più, sono arrivate anche ben dieci candidature ai Premi Oscar del 2016, con l’ambita statuetta conquistata nelle categorie di miglior montaggio, miglior sonoro, miglior montaggio sonoro, miglior scenografia, migliori costumi, e miglior trucco e acconciatura.

Mad Max Fury Road: la trama

La trama di Mad Max Fury Road, che comprende all’interno del proprio cast Tom Hardy nel ruolo del protagonista Max e Charlize Theron in quello dell’Imperatrice Furiosa, è ambientata nel contesto di un futuro post-apocalittico e distopico caratterizzato dall’assenza ormai quasi totale di risorse come acqua e benzina. Al centro della storia Max e l’imperatrice guerriera, che si ritroveranno ad unire le proprie forze contro Immortan Joe, leader di un culto, e il suo esercito.

Alcune curiosità sul film

Per quanto riguarda alcune curiosità legate al cult di Miller, una prima potrebbe essere quella relativa proprio al regista, che prima di questo era salito alla ribalta con altri film non proprio dello stesso genere: basti pensare a Happy Feet, vincitore del Premio Oscar come miglior film d’animazione nel 2007, o anche a Babe – Maialino Coraggioso.

Un’altra curiosità è poi quella riguardante l’ispirazione di Miller per Mad Max, con il regista che si è rifatto ad Alfred Hitchcock in particolare per l’idea di preparare insieme a Brendan McCarthy circa 3500 pannelli di storyboard, numero che coincide con quello delle inquadrature totali del film. Solo una volta fatto ciò, Miller ha poi iniziato a lavorare alla sceneggiatura.

Passando al lato grafico, gli effetti speciali di Mad Max Fury Road sono caratterizzati per l’80% non da CGI ma da effetti pratici, come nel caso ad esempio della nota chitarra lanciafiamme, imbracciata nel film dal musicista Sean Hape che sparava sul serio delle fiamme grazie ad un particolare dispositivo a gas.

Altra caratteristica a dir poco essenziale è, ovviamente, quella delle automobili. Per la realizzazione del film ne sono state utilizzate ben 150, costruite a partire da rottami spediti dall’Australia fino al luogo delle riprese in Namibia.

Infine, altra curiosità per quanto riguarda il cast. Con l’idea iniziale del film nata già a partire dal 2003, il ruolo del protagonista sarebbe dovuto spettare ancora a Mel Gibson, ma poi, con la produzione ferma fino al 2009 per via di problemi con la location, la parte finì a Tom Hardy, che organizzò una cena con lo stesso Gibson in modo da poter ottenere la sua approvazione. Per il ruolo di Furiosa interpretato alla fine da Charlize Theron si prese invece in considerazione anche Uma Thurman.