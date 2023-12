Obliterated: il trailer del nuovo film d’azione ironico su Netflix

Parte il 30 novembre una nuova serie su Netflix: Obliterated. Un mix di action, ironia e irriverenza che promette una stagione da non perdere

Obliterated (in italiano sottotitolata Una notte da panico) è una nuova serie tv disponibile dal 30 novembre su Netflix. Presentata come action comedy, Obliterated è stata creata dal trio che ha lavorato a Cobra Kai Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg e Josh Heald, prodotta da Sony Pictures Television per Netflix.

Il progetto di questa serie tv nasce nel 2019 quando venne ordinata da TBS in 10 episodi, poi ridotti a 8 nel passaggio su Netflix. Una serie che a detta delle anticipazioni presenti sul web sarebbe assolutamente da non perdere, presentandosi con tutti i connotati per riscuotere successo.

Sin dalle prime scene presentate nel trailer, girate nella piscina di un hotel di Las Vegas, con i corpi maschili e femminili ostentati, i riferimenti espliciti e sessualmente spinti sarà chiaro al pubblico se vorrà entrare nel mondo di Obliterated o starne alla larga. Di sicuro una serie non impegnativa, per uno spettatore che ama godersi lo spettacolo senza porsi troppe domande.

Obliterated, la trama

Una squadra speciale che unisce esperti di diversi settori dell’esercito americano e della CIA, viene mandata a lavorare sotto copertura a Las Vegas per sventare la minaccia di una bomba nucleare pronta a far esplodere la città. Convinti di aver portato a termine la missione e fermato i terroristi, i membri del team festeggiano tra alcol, droga e sesso, ma improvvisamente scoprono che la bomba era finta ed è pronta a esplodere il mattino successivo.

Ancora sotto l’effetto di varie sostanze, il team deve cercare quindi di superare le conseguenze fisiche e i problemi personali per trovare il vero ordigno e salvare il mondo. Riusciranno nell’impresa?

Cast ed episodi

Vietata ai minori, la serie Obliterated non censura nulla e mette in scena esattamente quello che ci si aspetta di vedere da una storia su un gruppo di soldati e agenti speciali che cerca di salvare Las Vegas da drogati e ubriachi. Tutto sembra andare a rotoli, ma poi si sa che le cose finiranno bene.

Tanti volti già visti nel mondo delle serie tv sono tra i protagonisti di Obliterated. Nel cast troviamo infatti Nick Zano (Legends of Tomorrow), Shelley Henning che è stata Miss Teen USA 2004 e nel cast di Teen Wolf e The Secret Circle, i veterani C. Thomas Howell (Southland, Criminal Minds, Animal Kingdom, The Punisher), Carl Lumbly (La caduta della casa degli Huser) e David Costabile (Billions). Con un set di 8 puntate, la serie trascina lo spettatore proprio lì dove vuole andare: un mix di leggerezza e azione diretto al lieto fine…forse.