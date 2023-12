Il pandoro di Iginio Massari è una delizia: tutti lo vogliono | Guarda che prezzo

Il pasticciere Iginio Massari ha presentato il suo nuovo pandoro: ecco quanto costa.

Ormai manca meno di un mese a Natale e cominciano i primi preparativi. In particolare, anche i pasticcieri italiani più famosi stanno presentando i propri nuovi dolci natalizi, che ogni anno fanno sempre molto scalpore. C’è chi rimane tradizionalista e chi invece propone delle versioni alternative di classici come pandori e panettoni.

Tra i tradizionalisti, sicuramente c’è anche Iginio Massari, che di recente ha messo in vendita sul proprio sito ufficiale il proprio pandoro, pubblicando non solo le foto ma anche i metodi di lavorazione che spiegano perché il suo dolce sarebbe migliore rispetto a quelli dei concorrenti o, semplicemente, rispetto a quelli industriali.

Il pandoro, si sa, è un dolce natalizio molto semplice, che secondo la tradizione non comprende decorazioni o farciture particolari: per questo, il suo prezzo di solito non è particolarmente alto. Lo chef invece non è d’accordo e ha inserito una cifra decisamente alta rispetto anche ai classici pandori artigianali.

Iginio Massari, il prezzo del suo pandoro sconvolge tutti

Iginio Massari non è famoso solo dietro ai fornelli, ma anche nel mondo televisivo, che negli ultimi dieci anni gli ha donato una grande popolarità anche per tra i non esperti di pasticceria. Da tantissime edizioni, infatti, collabora con Masterchef e partecipa sempre a una puntata come giudice speciale, dove si fa sempre notare per la propria severità.

Il maestro, però, non è solo severo, ma anche talentuoso, nonché un professionista del suo settore e ogni anno sforna dolci deliziosi. Durante le feste natalizie, in particolare, propone panettoni e pandori, classici o rivisitati. Tra i suoi prodotti più comprati c’è il pandoro classico, che ha un prezzo che non passa inosservato.

Il suo pandoro classico, infatti, costa dai 24 ai 43 euro, a seconda della grandezza: 24 per mezzo chilo (anche se dal sito questa opzione risulta esaurita) e 43 per un chilo. Il pandoro verrà consegnato entro cinque giorni dall’ordine (sempre entro Natale) e la data di scadenza si estende fino agli inizi dell’anno nuovo. Le consegne inizieranno il 4 dicembre, ma il pandoro può già essere ordinato: secondo voi il prezzo è onesto o esagerato?