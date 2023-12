Emma Marrone fa impazzire i fan | Ecco chi è il ragazzo misterioso che ha baciato

Emma Marrone lascia i fan spiazzati. Durante il suo concerto ha baciato un misterioso uomo. Ecco chi è.

Emma Marrone di nuovo sulla cresta dell’onda: la cantante infatti è nelle notizie del giorno sia per la sua ritrovata musicalità, infatti è di nuovo in cima alle classifiche dopo un lungo periodo di assenza nel panorama musicale italiano, sia sulla bocca di tutti: chi è il misterioso uomo che ha baciato davanti a tutti? Infatti la cantante ha scatenato la curiosità della folla durante il suo ultimo concerto, regalando ai fan un momento sorprendentemente carico di curiosità e divertimento.

La cantante, nota per la sua spontaneità e per l’intrattenimento che spesso regala ai suoi fan, ai quale è molto legata, durante i suoi concerti, ha lasciato anche sta volta il suo pubblico a bocca aperta grazie ad un gesto inaspettato che ha scaturito solo molte domande tra i suoi seguaci. I fan sono desiderosi di sapere chi sia il fortunato uomo che ha avuto la fortuna di strapparle un bacio.

Il bacio misterioso durante il concerto. Chi è il ragazzo di Emma?

Emma Marrone è in tourné con il suo nuovo album in cima alle classifiche: in queste settimane infatti la cantante ha preso parte a numerosi concerti in giro per l’italia dopo tanti anni di assenza nel panorama musicale italiano.

Durante le sue ultime due date a Milano però, Emma ha dato il meglio di sé regalando al pubblico una performance senza tempo: si sa in fondo, che Emma Marrone ha un ottimo rapporto con i suoi fan e spesso nei concerti cerca di renderli molto partecipi. In questi ultimi infatti, la pop star si è esibita con grande energia, ballando tra la folla e coinvolgendo attivamente il suo pubblico ma a farla da padrona però, è stata la scena che Marrone ci ha regalato: un bacio misterioso condiviso poi su qualsiasi piattaforma social che ha fatto impazzire i suoi seguaci.

Mentre stava infatti camminando tra la folla presente, ad un certo punto, l’ex concorrente di Amici ha deciso, dopo aver visto un ragazzo nelle prime file, di avvicinarsi e baciarlo sulle labbra, mandando gli spettatori in visibilio. Emma non è nuova a gesti del genere, infatti in tutti i suoi altri concerti, la cantante è stata vista fare qualcosa di molto simile anche se con meno intensità, creando tra i suoi fan il detto de: “Li punta e li bacia”.