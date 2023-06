Antonino Cannavacciuolo crea un dolce pazzesco: “Ecco il Vesuvio” | Il prezzo sorprende

Lo chef Antonino Cannavacciuolo ha creato un dolce incredibile ispirato al Vesuvio: il prezzo forse è troppo alto?

Nel mondo della ristorazione, sicuramente Antonino Cannavacciuolo è uno dei personaggi più noti. La sua popolarità non deriva solo dalle stelle Michelin (lo scorso novembre ha ricevuto la terza per il ristorante della bellissima Villa Crespi, sul Lago D’Orta, in provincia di Novara), ma anche per la sua presenza in televisione.

Da anni ormai, lo chef è uno dei giudici fissi di MasterChef insieme ai colleghi Bruno Barbieri e Giorgio Locatelli e partecipa anche a diverse altre trasmissioni, come Cucine da incubo e Chef Academy. Ogni tanto, finisce anche nel mirino del gossip, nonostante sia una persona molto riservata. Si sa che è sposato dal 1999 con Cinzia Malatesta, che ha conosciuto grazie al lavoro. La coppia ha due figli.

Per il resto, del suo passato si sa che è figlio d’arte (anche suo padre Andrea è un cuoco molto bravo) e durante un’intervista a Verissimo con Silvia Toffanin ha rivelato che si pente di aver lavorato così tanto quando era giovane, sacrificando per la carriera i suoi anni migliori. Gli sforzi, però, sono stati ripagati e oggi i piatti creati dallo chef sono famosissimi e apprezzatissimi in tutto il mondo: avete visto questo dolce, il Vesuvio?

Antonino Cannavacciuolo, il dolce ispirato al Vesuvio: ecco quanto costa

Antonino Cannavacciuolo è noto per i suoi piatti salati, ma i suoi menu comprendono anche diversi dolci. Ogni anno, per esempio, i suoi panettoni e le sue colombe pasquali vanno a ruba, facendo letteralmente a gara con i prodotti dei pasticcieri più importanti d’Italia. Come si può vedere dal suo shop online, adesso c’è un nuovo dolce, la cui forma si ispira al Vesuvio. Tutti sanno, infatti, che il cuoco ha origini campane e, più precisamente, è originario di Vico Equense, in provincia di Napoli.

Questo dolce nell’aspetto ricorda non solo il noto vulcano, ma anche un panettone, grazie alla sua forma tondeggiante. Come recita la descrizione, è composto di glassa di cioccolato bianco cosparsa di pezzetti di albicocca candita e al suo interno si cela un cuore morbido di crema al limone e scorze di agrumi.

Anche se ricorda un panettone, il Vesuvio è acquistabile in ogni momento dell’anno e viene creato con trentasei ore di lievitazione e cinque passaggi di impastamento. Il formato da un chilo costa 43 euro: secondo voi il prezzo è giusto?