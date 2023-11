In fuga con Babbo Natale: il trailer della commedia Netflix

Il trailer ufficiale di In fuga con Babbo Natale, nuova commedia a tema natalizio disponibile su Netflix a partire dal prossimo 15 dicembre.

Il prossimo 15 dicembre sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix In fuga con Babbo Natale: ecco il trailer ufficiale della pellicola.

Al prossimo Natale manca ormai poco meno di un mese. Con l’avvicinarsi del periodo più atteso dell’anno non mancano ovviamente nuovi film a tema prettamente natalizio. Tra quelli di prossima uscita vi è anche Fuga con Babbo Natale, una pellicola che sarà disponibile sulla piattaforma streaming di Netflix a partire dal prossimo 15 di dicembre.

Il trailer ufficiale di In fuga con Babbo Natale

Tra le proposte di Netflix per le ormai sempre più vicine festività natalizie c’è Fuga con Babbo Natale, una commedia diretta da Volfango De Blasi. Il regista italiano classe 1972 è noto per la direzione proprio di pellicole a tema prevalentemente natalizio. Tra queste si possono ricordare ad esempio Un Natale stupefacente del 2014, Natale col boss del 2015 o anche Natale a Londra – Dio salvi la Regina del 2016. Tra gli altri film diretti figurano anche Come tu mi vuoi del 2007 con Nicolas Vaporidis e Cristiana Capotondi e Iago del 2009 sempre con Vaporidis e con Laura Chiatti.

Per quanto riguarda il cast i due attori principali di In fuga con Babbo Natale sono Giampaolo Morelli, noto principalmente per il ruolo dell’ispettore Coliandro nella serie televisiva omonima, e Ilaria Spada, attrice che ha già avuto modo di lavorare con il regista Volfango De Blasi per film come Una famiglia mostruosa del 2021 e Un matrimonio mostruoso del 2023.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale di In fuga con Babbo Natale.

La trama di In fuga con Babbo Natale

La trama di In fuga con Babbo Natale ruota intorno ad una divertente quanto improbabile amicizia tra un ladro e un bambino di sette anni di nome Antonio che si ritroverà a vivere una magica ed emozionante avventura proprio il giorno di Natale.

Antonio è un bambino rimasto orfano del padre. Suo desiderio principale per la notte della vigilia di Natale non consiste in nessun tipo di regalo ma nel poter volare con la slitta di Babbo Natale verso la stella dove vive il suo papà. Per questo motivo, quando vede proprio Babbo Natale scendere dal tetto della sua casa decide di seguirlo in modo da poter essere così il suo aiutante. In realtà, sotto il travestimento con cappello e barba si nasconde un ladro. I due si ritroveranno dunque a trascorrere una notte a suo modo speciale, che resterà indimenticabile per entrambe e che cambierà le loro vite per sempre.