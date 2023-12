Unica: chi è l’uomo che ha causato tutto | Ilary Blasi confessa

A pochi giorni dalla messa in onda su Netflix di Unica, Fabrizio Corona come promesso fa nomi e cognomi su presunti amanti di Ilary Blasi

Fabrizio Corona non ce la fa a trattenersi di fronte alla coppia Totti – Blasi, perseguitata già in tempi non sospetti, quando tra i due sembrava tutto rose e fiori.

Ed oggi, a qualche giorno dal lancio su Netflix del discussissimo docufilm Unica, soggettiva di Ilary Blasy sulla fine della love story tra la velina e il capitano della Roma, l’ex re dei paparazzi spara una delle sue bombe.

Ad interessarlo particolarmente sembrerebbe essere quell’uomo con cui Ilary è andata a prendersi il famigerato caffè insieme all’amica ed hair stylist Alessia Solidani. Ne svela l’identità, ma non si limita soltanto a lui e caccia fuori un altro interessato con cui la conduttrice avrebbe avuto altrettanto flirt. Nomi e cognomi quindi, ma anche repliche dai diretti interessati.

L’uomo del caffè

Come aveva annunciato in questi giorni, Fabrizio Corona ha svelato chi sarebbe l’uomo misterioso che avrebbe messo in crisi il matrimonio tra Ilary Blasi e Francesco Totti. Non a caso, durante il documentario Unica, la conduttrice ha parlato di questo “innocente” caffé con una sua amica e questo ragazzo la cui identità era segreta fino a qualche ora fa.

A sciogliere il mistero su di lui ci pensa appunto Fabrizio Corona, come promesso sulla sua pagina social: “Era Cristiano Iovino. Noi avevamo mandato il giornalista Moreno Pisto ad intervistarlo tempo fa. Il risultato? Silenzio assoluto da parte del protagonista che tutti conoscevano come un personal trainer. Ma in realtà, prima del caffé, i due si erano già incontrati sempre a Milano”. Continuando il suo scoop sul ragazzo misterioso, Fabrizio Corona rivela che Ilary Blasi e Cristiano Iovino si sarebbero incontrati soprattutto nel periodo di ascesa della conduttrice: “Era proprio il periodo di ascesa della conduttrice, quando si inventava qualsiasi scusa pur di non tornare a Roma dal marito Francesco”. E ancora, sottolineando quanto detto in questi giorni: “Proprio in quel periodo l’ex letterina stava iniziando a godersi la vita e la sua indipendenza mentale, come vi abbiamo già raccontato nel post di ieri. Ilary aveva già tradito Totti durante il programma Star in the Star con il ballerino Alessio La Padula“.

Altro presunto flirt per la Blasi

Ma ecco che all’orizzonte sbuca un altro nome: Alessio La Padula, ex ballerino di Amici nella quindicesima edizione, ora ballerino professionista, che sì effettivamente ha lavorato al programma Star in the Star, ma prontamente replica a Corona.

“Fabrizio Corona, perché a 50 anni fai anche queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca*** alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”. All’epoca delle prime indiscrezioni circa la separazione tra Totti e Ilary, il nome di Alessio aveva già fatto il giro della rete. Il gossip si era scatenato a partire da una serie di like di Ilary alle foto del ballerino con il quale aveva collaborato all’epoca di Star in the star, programma di Canale5 da lei condotto e al quale La Padula aveva partecipato da membro del corpo di ballo. Alessio aveva già smentito quell’indiscrezione.