Letizia di Spagna, la gelosia per Felipe catturata in un video | Cosa è successo in Danimarca

La coppia di reali in visita di Stato in Danimarca è stata pizzicata da un video che incastra Letizia. Ecco cosa ha fatto.

La regina Letizia di Spagna ha svelato sotto gli occhi di tutti un lato della sua personalità che di solito ci era stato precluso: i modi estremamente garbati e pacati dei reali durante cerimonie e comparsate pubbliche non lasciano adito ad altre emozioni. Durante l’ultima visita di Stato in Danimarca però, la regina che viaggiava con il re Filipe, ci ha ricordato che anche la corona è fatta da persone in carne ed ossa, con pregi e difetti.

I due, Letizia e Felipe, sono noti per la loro affiatata relazione ma sembra che persino tra di loro emergano occasionalmente qualche screzio e episodi di gelosia. Ed è proprio quello che è successo in Danimarca quando durante un banchetto organizzato nel corso della visita, pare ci sia stato uno scambio di coppie. Ecco cosa ha fatto Letizia.

Letizia è gelosa del re Felipe

Durante la visita di stato in Danimarca, i reali spagnoli, Letizia e Felipe si sono mostrati più affiatati che mai dopo un piccolo sfogo di gelosia da parte della regina nei confronti del suo consorte.

La visita di Stato è stata la prima da quando sono saliti al trono: durante la cena paresi sia verificato un piccolo scambio di coppie con Felipe seduto accanto alla principessa Mary e Letizia al fianco del principe Frederik. Questo apparente innocentissimo scambio di posti ha suscitato l’attenzione di Letizia fin da subito ma la regina non ne ha potuto più quando ha visto la principessa Mary intrattenere il re Felipe con risate e scherzi.

La reazione di Letizia non è certo passata inosservata: un video la mostra infatti intenta a lancaire uno sguardo gelido di gelosia al marito e alla principessa della Danimarca. Il video, diventato virale sui social, riprende bene il momento di gelosia della regina che in quel momento pare aver dimenticato di mantenere un atteggiamento formale in pubblico e si sia concessa un piccolo sgarro al protocollo reale.

Questo per la coppia non sarebbe nemmeno il primo: spesso in pubblico, i due innamorati si concedono teneri baci sulla guancia o si tengono per mano, comportamenti e gesti che non sono previsti all’interno del regolamento reale. Oltre però a questo piccolo inciampo però, Letizia e Felipe possono vantare una bellissima famiglia: proprio in questi giorni infatti, la principessa Leonor ha mosso i primi passi per diventare una futura erede al trono di Spagna.