Grande Fratello, le lacrime del concorrente nella casa | Signorini non sa cosa fare

Giuseppe Garibaldi, concorrente del Grande Fratello, è scoppiato a piangere dopo le critiche ricevute da Anita Olivieri per il suo interesse verso Samira Lui.

Il Grande Fratello è ricominciato da circa un mese, portando grandi novità per svecchiare un po’ il format. Per la prima volta nella storia dello show, infatti, quest’anno la casa è aperta sia a concorrenti vip, sia a concorrenti che provengono dalla vita comune. Lo scopo è quello di assistere a un esperimento sociale completamente nuovo.

Tra i tanti concorrenti scelti da Alfonso Signorini, che continua a essere il conduttore di punta, c’è un trio molto particolare: Giuseppe Garibaldi – un nome senza dubbio importante – Samira Lui e Anita Olivieri. Già dai primi giorni della trasmissione, gli inquilini si sono subito accorti che il giovane calabrese provava qualcosa di tenero verso Samira.

Questo suo interesse ha però destato delle critiche da parte degli altri concorrenti, soprattutto da parte di Anita Olivieri, che ha giudicato con parole forti e negative il comportamento di lui. Poco dopo, il ragazzo è stato visto piangere.

Grande Fratello, Anita critica l’atteggiamento di Garibaldi verso Samira

Poche ore fa, il Grande Fratello ha catturato le parole critiche che Anita Olivieri ha pronunciato contro Garibaldi riguardo alla sua cotta per Samira: “Calcola che non la segue perché non può entrare in bagno, sennò andrebbe pure in bagno con lei. Quando lei sparisce per dieci minuti a lui parte il neurone, non sa dove cercarla, pure sotto al tavolo”. Ha poi continuato: “Di solito io non mi accorgo di niente… Ma oggi ho notato proprio, che tipo di io dicevo “ma basta”. Cioè ti sposti in una stanza… Gli piaci, punto“.

Secondo Anita, quindi, Garibaldi sarebbe troppo appiccicoso e invadente nei confronti della concorrente, che ha così ribattuto, sfogandosi con Lorenzo, Vittorio, Ciro e Arnold: “E’ inutile… Io non ne parlo neanche, perché se parlo poi lui non esce bene e magari passo io per quella che fa la str*nza“. I fan hanno criticato l’atteggiamento di Anita, sostenendo che volesse mettere zizzania tra i due.

Ma pensa un po’ a te Anita invece di far passare male Garibaldi con Samira, proprio non ci riesci a non mettere zizzania dappertutto eh#GrandeFratello #gf pic.twitter.com/8ytbHbwDCY — Iaia Trilli (@IaiaTrilli) September 29, 2023

Nel frattempo, Giuseppe sta passando un brutto momento, preoccupato per la mamma che è stata operata da poco. Si è sfogato con la chef Rosy Chin ed è scoppiato a piangere: “Io sono uno che fa tantissima amicizia, in ogni ambito lavorativo che vado oppure fuori, in paese… Non ho nessuna dote nella mia vita però ho la dote di mantenere un rapporto di amicizia, mantenere la fiducia. Ho paura che qua qualcuno alla fine lo fa solo per gioco. Sto mettendo in dubbio i legami in generale… Le piccolezze si notano e per me le piccolezze sono quelle che davvero fanno la differenza“.