Morgan riceve il tapiro: si sfoga sugli altri giudici di X Factor

Il cantante Morgan ha ricevuto l’iconico tapiro d’oro da Striscia la notizia dopo essere stato cacciato da X Factor: ecco che cosa ha dichiarato.

Nelle ultime settimane Morgan è tornato al centro della ribalta per il suo comportamento a X Factor. Prima per aver ripreso più volte la conduttrice e collega Francesca Michielin per una gaffe durante la diretta e poi quando la produzione ha deciso di allontanarlo dal programma e di non farlo continuare nel suo ruolo di giudice dopo una discussione con Ambra Angiolini.

Il cantante ormai fa parte della storia dello show da moltissimi anni e ha lavorato a numerose edizioni, tuttavia il suo carattere è sempre stato un ostacolo: non tanto per i concorrenti, bensì per i colleghi giudici, che hanno sempre fatto capire che collaborare con lui non deve essere semplice. In particolare, i battibecchi con Fedez continuano ormai da anni.

Alla fine, la sua avventura nel talent è finita prima del previsto e Striscia la notizia ha deciso di “premiarlo” con il celebre tapiro d’oro. Ecco come ha reagito davanti all’inviato Valerio Staffelli e cosa ha dichiarato a proposito degli altri giudici…

Morgan e X Factor, la reazione davanti al tapiro d’oro

Valerio Staffelli ha consegnato il tapiro d’oro a Morgan su richiesta di Striscia la notizia. Il cantante non si è offeso e ha anzi approfittato delle telecamere per togliersi qualche sassolino dalla scarpa e sfogarsi contro X Factor e i suoi ormai ex colleghi giudici. “A X Factor c’è una cricca, sono tutti interessi economici connessi. Una cricca italiana. Lavorano nella stessa azienda, sono gestiti dallo stesso manager […] Io non c’entro niente lì dentro, è chiaro che mi danno la mazzata!”

Ha poi continuato a proposito di Ambra Angiolini: “Ho mandato a quel paese Ambra perché mi ha detto ‘mi tratti così perché sono donnaì, questa è gente di cui bisogna aver paura. In un mondo dove bisognerebbe parlare di inclusione loro escludono e licenziano. Io con loro mi sento non voluto“.

Infine, ha detto su Fedez: “Mi ha detto cose gravi, ha sbraitato alla fine della puntata. Bestemmiava, è stato violento e ha detto che mi avrebbe scagliato contro tutti i depressi. E l’ha fatto davanti a mia figlia di tre anni. Una roba agghiacciante. ‘O lui o io, deve andarsene fuori dai co***oni!’. E anche minacce tipo ‘Ti tolgo i pochi spiccioli che hai, demente’. Sky dovrebbe fornire i video, dato che c’erano le telecamere accese. Una cosa agghiacciante, picchiava sulle pareti. Non c’era solo lui, ma pure la sua gentile consorte“.