Paris Hilton, la rarissima foto con Britney Spears | L’avete mai vista così?

L’ereditiera Paris Hilton ha condiviso una foto rarissima con la cantante Britney Spears, risalente a 17 anni fa. Secondo lei, insieme avrebbero inventato il “selfie”.

Nell’ultimo periodo Paris Hilton sta tornando alla ribalta più radiosa che mai. Al momento, la sua vita continua con grande successo sia dal punto di vista professionale sia sentimentale. Dal punto di vista professionale, sappiamo che presto – anche se ancora non abbiamo la data esatta – uscirà uno show ispirato alla sua autobiografia, mentre da quello sentimentale sappiamo che è innamoratissima del marito Carter Reum, che ha sposato nel 2021 e con cui nel 2023 ha avuto il figlio Phoenix.

La vita privata della modella è sempre stata molto chiacchierata, sia per gli amori sia per le amicizie. Riguardo agli amori, ha avuto storie con personaggi molto noti, tra cui Nick Carter, cantante dei Backstreet Boys, Benji Madden, chitarrista dei Good Charlotte e con l’attore Chris Zylka. Avrebbe avuto anche un flirt con Cristiano Ronaldo.

Tra le amicizie, invece, da tanti anni è legatissima a Britney Spears, che ormai conosce da due decenni. La coppia era solita uscire insieme la sera – a volte anche con Lindsay Lohan – e spesso venivano fotografate insieme. Di recente, è spuntata fuori una foto molto vecchia ma ormai diventata iconica.

Paris Hilton e Britney Spears, la foto insieme: “Abbiamo inventato il selfie”

Negli scorsi giorni Paris Hilton ha ripubblicato su Instagram alcune vecchie foto, tra cui una risalente al 2006, quindi ormai diciassette anni fa. Qui compare insieme a Britney Spears, con cui non condivide solo uno stile di vita tipico del mondo dello spettacolo, ma anche una lunghissima e storica amicizia.

All’epoca le due erano poco più che ventenni, ma erano già famosissime in tutto il mondo. In questa foto le due sorridono vicine, mentre l’ereditiera scatta la foto con il proprio cellulare: per questo lei stessa ha dichiarato che sono state loro due le prime a farsi un selfie, in un’epoca in cui i cellulari o le macchine fotografiche con la fotocamera interna erano ancora parecchio rari e quindi bisognava usarli al contrario.

Tra le due stelle del mondo dello spettacolo c’è una solidissima amicizia e di recente la cantante ha parlato dell’amica nella sua autobiografia The Woman in Me, che sta riscuotendo grandissimo successo nelle ultime settimane. Qui la descrive come colei che “si è dimostrata gentile quando ne aveva davvero bisogno” e che l’ha aiutata molto in un momento difficile: “Ha visto che avevo due bambini e soffrivo per la rottura e credo le dispiacesse. E’ venuta a casa mia e mi ha aiutato tantissimo. Era così dolce con me“.