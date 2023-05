Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono in crisi? I rumors che stanno girando in questi giorno non fanno trasparire nulla di buono e così un’altra coppia di vip sta per “scoppiare”? Tra l’altro pare che ancora una volta lo stereotipo, odio profondo tra suocera e nuora continui.

I giornali di cronache rosa non hanno mai avuto così tanto materiale come in questo periodo, ogni settimana fra un po’ c’è la notizia di una coppia di famosissimi che divorzia o che si lascia, alimentando i rumors e i pettegolezzi. Al centro della scena in questo momento ci sarebbero Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo, pare che la coppia sia in crisi. Staranno veramente per lasciarsi anche loro?

Le voci più insistenti vedono principalmente i due fidanzati incolparsi a vicenda delle ipotetiche colpe di questa rottura e in più c’entrerebbe anche la mamma di Ronaldo, la quale pare non possa proprio vantare di avere un rapporto idilliaco con la nuora. Scopriamo insieme maggiori dettagli sull’argomento “Georgina/Cristiano”.

Com’è nata la loro love story?

Quella tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo viene etichettata come una favola moderna, in quanto lei è la Cenerentola che anziché fare da domestica a casa, faceva la commessa nello store di Gucci di Madrid e lui bello e famoso in quanto principe del calcio si innamora della fanciulla sconosciuta e la fa diventare molto presto popolare e ricchissima. Se nella favola della Disney però, Cenerina parlava con i topini, Georgina parla attraverso i social.

Il loro incontrò risale al 2016 e da allora i due piccioncini non si sono più lasciati, continuando entrambi la loro carriera, lui di calciatore e lei di modella e influencer e insieme si prendono cura della loro grossa famiglia in giro per il mondo. La Rodriguez si è affezionata subito ai tre figli del marito nati da madre surrogata, per i quali Ronaldo detiene l’affidamento esclusivo e in seguito i figli sono diventati 5, in quanto la coppia ha avuto altri 2 bambini.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Georgina Rodríguez (@georginagio)

La crisi tra Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono in crisi? Da rumors insistenti pare che la coppia sia in procinto di separarsi per via di problemi inconciliabili. Pare che lui sia arrabbiato con lei per le sue spese folli, lei sia arrabbiata con lui per i continui spostamenti e Dulcis in fundo pare che la mamma di Cristiano non sopporti la pseudo nuora e soprattutto pare non abbia mai approvato la loro unione.

Ovviamente questi sono tutti pettegolezzi messi in rete dai giornali scandalistici in quanto non abbiamo mai ricevuto nessuna conferma o smentita dai diretti interessati. Per il momento pare che la crisi sia la solita fake news che gira, in quanto i due piccioncini si sono mostrati con uno scatto social a conferma del fatto che stanno vivendo ancora la loro favola come agli inizi. Inoltre la Rodriguez ha lanciato una frecciatina a queste malelingue, con una didascalia molto chiara ha citato le parole della canzone Si Yo Muero di Romeo Santos: “L’invidioso inventa la diceria, il pettegolo la diffonde e l’idiota ci crede”.