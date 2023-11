Alessandro Basciano e Sophie Codegoni: lui lascia l’Italia e lei reagisce così

L’influencer Alessandro Basciano ha deciso di abbandonare l’Italia dopo la recente rottura dall’ex fidanzata Sophie Codegoni. Ecco cosa farà adesso.

Da diverse settimane si parla tantissimo della storia tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni. I due si erano conosciuti proprio grazie al mondo dello spettacolo, più precisamente durante la partecipazione alla sesta edizione del Grande Fratello Vip. Nessuno dei due aveva vinto quell’anno – la vittoria andò alla modella Jessica Hailé Selassié – ma nella casa avevano trovato qualcosa di ben più importante, l’amore.

La coppia è sempre stata chiacchieratissima ed è rimasta insieme per qualche anno, arrivando anche alla proposta di matrimonio. Prima di conoscere lui, lei era già un personaggio pubblico abbastanza affermato nel mondo televisivo e aveva avuto relazioni o flirt con uomini famosi, come il calciatore Nicolò Zaniolo e l’imprenditore Fabrizio Corona. Prima ancora, aveva partecipato a Uomini e donne, dove aveva conosciuto l’ex Matteo Ranieri.

Alessandro Basciano invece già da diversi anni era un personaggio noto, sia come imprenditore sia come influencer. Aveva partecipato anche lui a Uomini e donne e anche a Temptation Island. Tra i due vipponi era scoccato l’amore, ma adesso è tutto finito e lui avrebbe già programmato di andarsene dall’Italia.

Alessandro Basciano, la delusione dopo la rottura con Sophie Codegoni

Dopo la rottura ufficiale da Sophie Codegoni, Alessandro Basciano ha pubblicato un lungo sfogo su Instagram, dove si è lamentato di tutta la situazione difficile che sta vivendo nelle ultime settimane. In particolare, dopo la fine della storia d’amore con la modella bionda (lei lo avrebbe tradito), avrebbe deciso di prendersi un lungo momento di pausa e addirittura lasciare l’Italia.

“È forse arrivato quel momento in cui ti sei fatto mille domande e hai cercato invano mille risposte. Ho dato tutto me stesso, ho combattuto e sofferto per il bene della mia famiglia. Alla fine a testa alta so di avercela messa tutta e non posso dire di non averci provato. Ora è giusto riprovare a ritrovare me stesso” ha scritto l’ex corteggiatore di Uomini e donne in una story.

“Sono due mesi che convivo con attacchi di panico e ansia. La mia salute e il mio stato d’animo purtroppo non sono dei migliori. Ho deciso di andare lontano. Forse è l’unico modo per poter realmente far sentire la mia mancanza o forse no. Ho in ballo nuovi progetti importanti e ve ne parlerò. Non vi nascondo la mia malinconia ma purtroppo è stato tutto un senso unico. Mi manca tutto“. Al momento non sappiamo che cosa farà: in molti sperano in un ritorno di fiamma, ma sembra improbabile.