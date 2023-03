Lindsay Lohan incinta. Dopo Paris Hilton, anche lei diventa mamma

L’ex star Disney ci rivela la sua gravidanza: aspetterebbe il primo figlio dal marito. Ecco chi dei Vipponi ha commentato la gravidanza della star di Hollywood.

Ecco una bella notizia per Lindsay Lohan: dopo anni di gossip scandalistico e di azioni oscene da parte dell’ex star della Disney, l’attrice e modella sembra aver abbracciato uno stile di vita più pacato e regolare.

L’attrice e modella, ha iniziato infatti la sua carriera per la casa cinematografica più amata da adulti e bambini: Disney. Piccola star per il film, Genitori in Trappola, nel film Lohan ancora bambina, sfoggiva il suo dono per la recitazione da vera maestra accanto a due professionisti come Natasha Richardson e Dennis Quaid, che interpretavano i suoi genitori, mentre lei da sola, aveva ben due parti da protagonista dove recitava la parte della sua sorella gemella. All’epoca aveva soli 12 anni.

La sua carriera continua sempre con la Disney con ruoli di primo piano nei film Mean Girls, Herbie- il super Maggiolino ma soprattutto Quel pazzo venerdì con Jamie Lee Curtis. Le sue offerte di lavoro però iniziano a mancare quando l’attrice, adolescente, impazzisce e inizia a compiere numerose azioni scellerate come: essere sorpresa a guidare in stato di ebbrezza e finire tra le sbarre un paio di volte.

Ora però Lindsay Lohan diventerà mamma e lo annuncia sul suo profilo instagram. Molte star sua amiche hanno subito commentato la notizia dandole gli auguri. Tra queste l’ereditiera e DJ, Paris Hilton.

Chi è il marito di Lindsay Lohan

E’ ufficiale: Lindsay Lohan diventerà mamma. L’attrice e popstar americana ha annunciato la lieta notizia con un post sul suo profilo instagram che conta ben dodici milioni di follower circa.

L’attrice sarebbe incinta di suo marito Bader Shammas, finanziere con coi convive da più di due anni a Dubai: “Siamo benedetti ed emozionati”, scrive l’attrice sui social e subito dopo posta una foto di un pigiamino da bebè con su scritto “Coming Soon”. Non è stato rivelato né il sesso né il tempo della gravidanza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Lindsay Lohan (@lindsaylohan)

Paris Hilton, da tempo amica di Lohan non ha perso tempo e subito ha commentato il post dicendo: “Congratulazione, amore! Sono così felice per te. Benvenuta nel club delle mamme”. Mentre Lacey Chabert, interprete di Gretchen Wieners in Mean Girls, ha scritto: “Sono elettrizzata per te! E’ così emozionante!”.