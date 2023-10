Paris Hilton, arriva il biopic ispirato all’autobiografia

A24 ha annunciato l’arrivo del programma televisivo ispirato alla vita dell’ereditiera Paris Hilton. Ecco di cosa si tratta.

Paris Hilton, senza dubbio, è stata uno dei simboli più famosi dei primi anni Duemila. Salita alla ribalta del mondo dello spettacolo grazie alla sua ricca e influente famiglia – discende dagli Hilton, i noti fondatori della catena di hotel di lusso – nel corso del tempo è diventata iconica per i suoi look, il suo stile di vita e le sue battute brillanti.

Ha lavorato in diversi ambiti, dalla moda alla musica alla recitazione, e oggi è un’influencer popolarissima anche per le nuove generazioni. Oggi è sposata con l’imprenditore Carter Reum dal 2021 e nel 2023 hanno avuto un figlio, Phoenix. Prima di fidanzarsi con lui, la star ha avuto una vita sentimentale abbastanza movimentata, frequentando celebrità come Nick Carter dei Backstreet Boys, Benji Madden dei Good Charlotte e l’attore Chris Zylka. Per un breve periodo è uscita anche con il calciatore Cristiano Ronaldo.

La sua vita è stata costellata di successi, ma anche scandali e pettegolezzi: una vita senza dubbio interessantissima per ha ispirato un nuovo show per la televisione. Ma di cosa si tratta esattamente?

Paris Hilton, tutto sulla serie ispirata alla sua vita

Come riportato da A24 lo scorso giovedì, presto Paris Hilton presenterà una serie tv ispirata alla sua vita. Il titolo non si conosce ancora, ma si sa che il progetto si ispira a Paris: The Memoir, l’autobiografia pubblicata a marzo 2023, diventata subito un best seller secondo il New York Times. Non si hanno ancora tantissime informazioni sul nuovo progetto, ai sa che sarà una serie tv, ma non sappiamo esattamente quale ruolo avrà la modella, se reciterà o meno.

Trama e cast, quindi, sono ancora segretissimi, ma Paris Hilton stessa ha prodotto il progetto, insieme ad altri personaggi di spicco come Bruce Gersh, Elle Fanning, Dakota Fanning, Brittany Kahan Ward e David Bernad. Come sostiene Coming Soon, la serie dovrebbe raccontare dell’ascesa di Paris nel mondo dello spettacolo nei primi anni Duemila, ovvero quando Internet era ancora agli albori e non esistevano influencer come li intendiamo oggi.

La serie si ispirerà all’autobiografia che ha pubblicato agli inizi del 2023. A proposito del libro aveva dichiarato: “Ho scritto questo libro anche perché il mondo potesse sapere chi sono oggi. Mi sono concentrata sugli aspetti chiave della mia vita che hanno portato a ciò di cui sono più orgogliosa: come il mio potere mi è stato portato via e come me lo sono ripreso, come ho costruito un business fiorente, un matrimonio e una famiglia“.