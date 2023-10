Sophie Codegoni, la mamma interviene: cosa ha detto del tradimento della figlia

Dopo il caos mediatico scaturito dal tradimento di Alessandro Basciano nei confronti di Sophie Codegoni, a Verissimo la mamma rompe il silenzio. Ecco cosa ha rivelato.

La bruttissima vicenda che ha visto coinvolti la coppia Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha messo nel panico il web per un bel pò: tra chi pensava di sapere come è era andata la vicenda e tra le poche informazioni che i due rilasciavano e i vari punzecchiamenti, alla fine a chiarire la questione ci ha pensato la mamma di Codegoni, Valeria Pasciuti.

In mezzo a questo tumulto di notizie, molto spesso false, la donna è intervenuta con un messaggio toccante dedicato alla figlia e alla nipotina, Céline Blue. La figlia infatti, si trova in un periodo fatto di grandi cambiamenti: la separazione da Alessandro Basciano ha aperto molte incognite e soprattutto sua figlia, ancora in fascie, si trova a vivere una situazione complessa tra i due fuochi.

In questo contesto complicato, la nonna Valeria Pasciuti, madre di Sophie Codegoni ha deciso di spronare la figlia e a consolarla, attraverso un bellissimo messaggio sui social che emana sostegno e amore incondizionato. Ecco cosa ha detto.

Il messaggio di Valeria

Recentemente Sophie Codegoni, è stata ospitata dalla conduttrice Mediaset, Silvia Toffanin a fare chiarezza nel suo show Verissimo. In quella occasione, la donna ha avuto l’opportunità di raccontare con franchezza i tradimenti subiti da Alessandro, rivelando anche che sua madre Valeria è sempre stata al suo fianco in quei momenti difficili: “E’ sempre stata al mio fianco ma quando ha visto quanto stavo soffrendo, si è fatta da parte, dovevo capire da sola che lui era nel torto” ha affermato l’influencer nel salotto di Toffanin.

La questione, intricata e carica ancora di dolore, è lontana da una soluzione definitiva, soprattutto perché nel mezzo c’è la figlia di Codegoni che potrebbe pagarne le conseguenze.

Ecco perché in questo tumulto di emozioni, è intervenuta con un bellissimo messaggio sui social, la mamma di Sophie, Valeria Pasciuti che le ha dedicato queste frasi di supporto e di amore: “Sophie l’amore che provi per Céline è immenso. Ricorda sempre che sei una mamma speciale e Céline ne sarà così orgogliosa”, ha scritto.

Per quanto la questione e i rapporti con Alssandro Basciano siano lontani da una vera e propria risoluzione, meno male che c’è la mamma!