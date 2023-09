Le Sorelle Selassié Scatenano il web Prendendo in Giro Giorgia Soleri

Le principesse hanno scatenato la loro orda di fan prendendo in giro l’influencer. Ecco cosa è successo.

Le dinamiche divertenti e spesso imprevedibili dei social media hanno fatto emergere un nuovo episodio di leggera ironia nel mondo dei personaggi pubblici, questa volta protagonista dell’ilarità è stata Giorgia Soleri, l’ex fidanzata di Damiano David, presa di mira dalle famose sorelle Selassié. Le tre sorprendenti ragazze di Suite Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, hanno creato un momento di grande ilarità online prendendo in giro Giorgia Soleri.

Il loro video ha fatto rapidamente il pieno di like e condivisioni su Twitter, diventando virale in poche ore. Nel video, le tre sorelle Selassié hanno fatto riferimento a un episodio che ha coinvolto Soleri durante il Festival di Venezia, dove aveva dichiarato con grande enfasi che avrebbe calcato il red carpet con le gambe non depilate, suggerendo che questa fosse una scelta rivoluzionaria. “Credo di essere la prima a farlo“, aveva affermato con sicurezza nelle sue storie su Instagram.

Tuttavia, sul red carpet, aveva indossato un lungo abito che non lasciava intravedere le sue gambe. Con un sorriso contagioso, le sorelle Selassié hanno commentato l’episodio con leggerezza durante il loro programma, sottolineando con una punta di sarcasmo: “Ma il punto è che lei aveva il vestito lungo, quindi non aveva molto senso questa situazione che ha voluto creare. Ma va bene, apprezziamo l’impegno e lo sforzo. Lei pensava di essere stata la prima, ma non è stata la prima.”

Il video ha scatenato l’ilarità generale su Twitter, con molti utenti che hanno condiviso il clip e commentato sulla situazione. Tuttavia, al momento, Giorgia Soleri non ha risposto alle prese in giro delle sorelle Selassié, lasciando molte persone a chiedersi se deciderà di replicare in futuro.

I Commenti delle Selassié

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, le tre figure carismatiche di Suite Selassié, hanno attirato l’attenzione quando hanno fatto delle dichiarazioni sul comportamento di Giorgia Soleri durante il Festival di Venezia.

Soleri aveva dichiarato in modo enfatico che avrebbe sfoggiato il proprio corpo con le gambe non depilate sul red carpet, facendo intendere che questa fosse una scelta audace e rivoluzionaria. Queste dichiarazioni avevano creato un certo clamore online. Tuttavia, le sorelle Selassié hanno commentato l’evento in modo rispettoso, evidenziando che durante l’evento la Soleri aveva indossato un lungo abito che copriva completamente le gambe.

Hanno notato che, in effetti, non era stata la prima persona a fare questa scelta, contrariamente a quanto affermato. Le osservazioni delle sorelle Selassié hanno ottenuto una certa attenzione sui social media, con molte persone che hanno condiviso il video e discusso della situazione. È importante sottolineare che il tono delle osservazioni delle sorelle Selassié è stato rispettoso e non ha avuto l’intento di deridere o umiliare la Soleri.

È fondamentale ricordare che prendere in giro o deridere qualcuno su Internet non è mai una pratica appropriata o etica. Le osservazioni delle sorelle Selassié sembrano essere state fatte in modo leggero e senza cattiveria, ma è importante trattare gli altri con rispetto e considerazione, specialmente nelle piattaforme pubbliche come i social media.

Al momento, Giorgia Soleri non ha risposto alle osservazioni delle sorelle Selassié, e non sappiamo se deciderà di farlo in futuro. La situazione tra lei e Damiano David, con cui aveva una relazione, è oggetto di speculazioni, ma i dettagli rimangono privati.