The Bikeriders: il trailer del nuovo film con Tom Hardy e Jodie Comer

Jodie Comer e Tom Hardy coinvolti in una guerra tra gang di motociclette nel nuovo film basato sul romando di Danny Lyon. Recupera qui il trailer:

Il 20th Century Studios ha rilasciato il trailer del prossimo film di Jeff Nichols, il dramma sulla gang di motociclisti intitolato The Bikeriders, con protagonisti Austin Butler, Jodie Comer e Tom Hardy. Il film ha aperto il Telluride Film Festival il 31 agosto, ricevendo acclamazioni critiche. La sua uscita nei cinema è prevista per il 1 dicembre.

Basato sul libro del 1968 di Danny Lyon, composto da fotografie in bianco e nero, The Bikeriders segue una gang di motociclisti immaginaria del Midwest a Chicago nel 1965, chiamata i Vandals. Austin Butler interpreta Benny, un giovane uomo che brucia sotto la superficie e che, come il membro anziano e fondatore della gang Johnny (Hardy), è devoto incondizionatamente al club. Jodie Comer interpreta Kathy, la moglie di Benny, che si è innamorata di lui da giovane e che lotta con le conseguenze dell’adesione di Benny al gruppo.

Il trailer rivela che la gang si coinvolge alla fine in attività criminali e mostra la violenza che ne deriva.

Jodie Comer anni ’60

Il trailer offre anche uno sguardo su Mike Faist (West Side Story, Dear Evan Hansen), che interpreta una versione romanzata di Lyon, il fotografo che ha immortalato i veri motociclisti degli anni ’60, ispirando i personaggi del film.

In un omaggio metacinematografico al lavoro di Lyon nella documentazione della vita dei motociclisti, Faist viene mostrato mentre intervista Kathy sulla sua relazione e sulla gang. Questo ruolo permette alla talentuosa star di Killing Eve, Jodie Comer, di mostrare una nuova sfaccettatura della sua abilità recitativa, completa di un autentico accento del Midwest. Il cast del film vanta anche la presenza di attori di calibro come Michael Shannon, Boyd Holbrook, Damon Herriman, Beau Knapp, Emory Cohen e Karl Glusman.

Jeff Nichols, già noto per aver diretto pellicole di successo come Loving, Midnight Special e Mud, dimostra ancora una volta la sua maestria nel dirigere film ambientati in epoche passate e girati in location del Midwest. Inoltre, Nichols ha scritto personalmente la sceneggiatura di The Bikeriders. La produzione del film invece è stata affidata a Regency Enterprises, New Regency Productions, Tri-State Pictures e 20th Century Studios, promettendo un’esperienza cinematografica avvincente che esplora le dinamiche di una gang di motociclisti degli anni ’60 in una Chicago intrisa di tensioni sociali e conflitti.

The Bikeriders si preannuncia come un film avvincente e ricco di emozioni, destinato a catturare l’attenzione degli spettatori quando arriverà nelle sale il prossimo 1 dicembre.