Quando uscirà Frozen 3? Ecco tutto quello che sappiamo

Il CEO Disney ha finalmente spiegato quando uscirà il sequel di Frozen e su cosa si incentrerà il film. Ecco tutti i dettagli.

Bob Iger, il CEO di Disney ha dato ai fan di Frozen un grande indizio sul prossimo e terzo sequel che dovrebbe uscire della saga: dopo il successo del secondo capitolo, Frozen- Il segreto di Arendelle, i fan del film non erano sicuri che un terzo (e ultimo?) capitolo avrebbe mai visto la luce ma fortunatamente, Bob Iger amministratore delegato di The Walt Disney Company, ha rivelato che ci sono stati dei passi in avanti sulla fase di sviluppo del progetto.

Senza sbottonarsi troppo la camicia, il CEO Disney ha infatti dato un grande indizio ai fan della saga sul prossimo sequel. Non ha ovviamente parlato di date di uscita certe ma sicuramente è un gran passo in avanti, visto e considerato che il secondo capitolo di Frozen è ormai uscito 4 anni fa.

Le parole di Bob Iger su Frozen 3

Durante lo show americano, Good Morning America, il boss del più grande e famoso studio di Hollywood, il CEO Disney, Bob Iger, ha parlato finalmente del terzo capitolo della saga di Frozen. Secondo le parole dell’amministratore delegato infatti, Disney sembra puntare a rafforzare la storia di Elsa e Anna ad Arendelle e nel mondo di Frozen: il secondo capitolo infatti nel 2019, data di uscita del film, incassò ben 1,4 miliardi di dollari al botteghino globale. “Bene, ti darò una piccola sopresa, Michael” ha esordito Iger al presentatore dello show: “Frozen 3 è in lavorazione e potrebbe esserci anche un Frozen 4″.

Come era evidente e prevedibile, Bob Iger non ha rivelato molti dettagli sui piani per il sequel della fortunata saga Disney, forse una delle poche dello studio che ancora si regge in piedi con le sue forze, ma ha però aggiunto che: “Ma Jenn Lee, colei che ha creato Frozen, il Frozen originale e Frozen 2, sta lavorando duramente con il suo team di Disney animation non su una, ma effettivamente su due storie…un piccola anteprima“.

Lee, chief creative officer di Walt Disney Animation Studios, scrittrice e regista dei film, ha confermato in precedenza che il lavoro sul terzo capitolo della saga era iniziato durante un’apparizione al BFI London Film Festival.