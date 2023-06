Venom, il nuovo costume è una citazione a Terminator

Eddie Brock, uno degli ospiti più noti di Venom, è tornato con un nuovo look in una scena che ricorda Terminator di James Cameron.

Senza dubbio, Venom è uno degli antagonisti Marvel più famosi di sempre. Ciò che incuriosisce di più è la sua natura: si tratta di un alieno antropomorfo che si muove come se fosse un liquido, che necessita di un corpo ospite per sopravvivere, come un parassita. Venne introdotto nei fumetti nel 1982 e il suo primo ospite fu Spiderman, che fu il primo a scoprire la sua personalità malvagia.

Venom ha posseduto i corpi di diversi personaggi, ma il più famoso è certamente Eddie Brock, che subito si è affermato come uno degli antagonisti più pericolosi dell’universo dell’Uomo Ragno, ai pari di Goblin e il Dottor Octopus. Con il tempo, però, Venom si è evoluto e si è progressivamente allontanato dalla figura di Spiderman, diventando una sorta di anti-eroe.

Dopo essere sparito per diverso tempo, finalmente Eddie Brock è ricomparso nel numero 20 di Venom, mostrando un look completamente nuovo. I fan hanno paragonato il modo in cui l’ha ottenuto a una delle scene più iconiche di Terminator.

Venom, il paragone con una delle scene più epiche di Terminator

Nel numero 20 di Venom, si scopre che Eddie Brock, che tutti credevano morto, è in realtà vivo. O meglio, è tornato in vita, è rinato. Rinasce completamente nudo, con il logo nero sul petto. Dopo essere scappato dal laboratorio, trova un ragazzo che indossa una giacca di pelle mentre è trattenuto in un posto di blocco dalla polizia. Si libera del poliziotto e, ancora nudo, chiede all’uomo dei vestiti e una moto in prestito. A questo punto, il giovane accetta e ci scherza su: “Sei un Terminator!“.

In seguito, Venom scrive il suo nome con una bomboletta spry sul retro della giacca e scappa a bordo della moto alla ricerca di Bedlam, inseguito da due poliziotti, che riesce a mettere al tappeto. In molti hanno già paragonato questa pagina del nuovo numero del fumetto a una delle scene più popolari di Terminator.

Si tratta di una scena del primo film della saga, quando Arnold Schwarzenegger entra in un bar e intima a un sicario di prestargli i suoi vestiti e la sua moto. L’uomo però non è d’accordo e scoppia una rissa: ecco qui la differenza con Venom, dove il ragazzo presta volentieri a Eddie Brock quello che gli ha chiesto.