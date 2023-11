Lauren Graham su Matthew Perry, l’ultimo ricordo sulla star di Friends

L’attrice Lauren Graham ha raccontato del suo ultimo ricordo sul collega Matthew Perry, iconico Chandler di Friends deceduto qualche settimana fa. Nell’ultimo periodo sembrava felice.

Lo scorso 28 ottobre il mondo si è svegliato con un’orribile notizia: Matthew Perry era stato ritrovato senza vita nella vasca da bagno della sua casa a Los Angeles. Le cause della morte ancora adesso non sono chiare, ma si sa che da diversi anni l’attore soffriva di forti dipendenze da alcol e droga e che appariva molto pessimista sul proseguimento della sua vita.

Diversi amici hanno voluto ricordarlo, in primis i suoi colleghi di Friends, la serie nata negli anni 90 che lo aveva reso famosissimo in tutto il mondo: qui interpretava Chandler, l’amico fedele sempre pronto a risollevare gli altri con la battuta giusta al momento giusto. I colleghi erano amici prima di tutto e hanno rilasciato una dichiarazione insieme: in particolare, Jennifer Aniston si è esposta molto.

Tra gli altri attori, Matthew Perry era molto amico anche di Lauren Graham, diventata famosa anche lei nei primissimi anni 2000 grazie a una serie tv: Gilmore Girls, conosciuto in Italia come Una mamma per amica. L’attrice ultimamente ha parlato del collega, rivelando che negli ultimi anni le era sembrato più felice.

Lauren Graham su Matthew Perry: “Era così fiero”

Come riportato a CBS Mornings, Laurean Graham ha parlato del suo legame con Matthew Perry, rivelando che negli ultimi tempi lo aveva visto molto più felice del solito. In particolare, era molto fiero del libro che aveva scritto, che è stato un enorme successo sia negli Stati Uniti sia in Europa.

Si trattava di Friends – Amanti e la cosa terribile, ovvero un’autobiografia dove l’attore raccontava di tutto quello accaduto sul set della nota serie tv: non solo le cose meravigliose, ma anche quelle brutte, tra cui la caduta nelle dipendenze da alcol e droga. “L’anno scorso era così orgoglioso del libro che aveva scritto e di tutte le persone che aveva commosso” ha detto Lauren Graham. “E’ stato un successo che gli aveva portato un livello di felicità che non vedevo in lui da molto tempo, quindi è un bel ricordo“.

I due attori avevano avuto una breve relazione nei primi anni 2000, mentre lei interpretava Lorelai in Una mamma per amica. In seguito lui ha avuto storie d’amore con la pallavolista Rachel Dunn, l’attrice Lizzie Caplan e l’agente letteraria Molly Hurwitz. Negli anni ’90 aveva avuto una storia anche con Julia Roberts, conosciuta proprio sul set di Friends.