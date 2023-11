Matthew Perry, Jennifer Aniston era preoccupata per i suoi problemi di dipendenza

Dopo la tragica morte di Matthew Perry, è riemerso un vecchio video di un’intervista dove la collega Jennifer Aniston piangeva pensando alle dipendenze di alcol e droga di cui soffriva l’attore.

Solo poche ore fa il mondo si è svegliato con una bruttissima notizia: Matthew Perry, storico Chandler di Friends, è stato ritrovato morto nella sua Yacuzzi. Le cause del decesso sono ancora da chiarire, ma potrebbe aver avuto un malore. Ormai da diversi anni l’attore soffriva di diverse dipendenze di alcol e droga, cominciate proprio sul set della serie che lo aveva reso famoso in tutto il mondo.

Nonostante la grande sofferenza, l’attore aveva sempre cercato di nascondere il più possibile i suoi problemi di dipendenza, finché i suoi colleghi non avevano scoperto tutto. In seguito, aveva ammesso la situazione in alcune dichiarazioni ufficiali, per poi approfondire il tutto nella sua autobiografia, Friends – Amanti e la Cosa terribile, pubblicata nel 2022.

L’attore si era impegnato a nascondere la verità così bene che neanche i suoi colleghi della serie tv per diverso tempo avevano sospettato niente. Recentemente, è stato riscoperto un vecchio video dove proprio Jennifer Aniston ne parlava piangendo, mostrandosi terribilmente addolorata al pensiero che all’amico avrebbe potuto succedere qualcosa di brutto.

Jennifer Aniston su Matthew Perry: “Non lo sapevamo”

Matthew Perry e Jennifer Aniston hanno lavorato fianco a fianco per dieci anni, dal 1994 al 2004, ovvero per tutta la durata di Friends, sitcom poi diventata iconica. Tra i protagonisti non c’era solo un semplice legame lavorativo, ma una profonda amicizia, proprio come i personaggi che interpretavano, amicizia che non si è sciolta con la fine della serie. In particolare, gli interpreti di Chandler e Rachel erano unitissimi.

Dopo la tragica morte dell’indimenticabile Chandler, è riemerso il video di un’intervista di quasi vent’anni fa, dove Jennifer Aniston parlava del rapporto con i colleghi. Dopo aver dedicato delle bellissime parole a Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer e Lisa Kudrow, era scoppiata a piangere pensando a Matthew Perry e alla sua dipendenza da alcol e droghe. “Non lo sapevamo. Noi, capisci, non eravamo attrezzati, non eravamo pronti per affrontarlo. Nessuno aveva mai affrontato una cosa del genere e solo l’idea di perderlo…” aveva dichiarato l’attrice di Rachel.

Dopo la morte dell’amico, i cinque colleghi hanno pubblicato una dichiarazione congiunta per Monday: “Siamo tutti devastati dalla perdita di Matthew. Eravamo più che semplici colleghi. Siamo una famiglia“. Nonostante il legame fortissimo, nel 2016 l’attore aveva tristemente rivelato che a causa delle dipendenze non ricordava di aver girato ben tre stagioni di Friends.