La famosissima attrice scoppia in lacrime durante la diretta | La notizia di Matthew Perry per lei è troppo

L’attrice non ha resistito ed è scoppiata in lacrime durante il tributo a Matthew Perry. Ecco cosa ha detto.

Durante un toccante episodio di The View, la co-conduttrice Whoopi Goldberg ha reso omaggio all’attore Matthew Perry, scomparso da poco a soli 54 anni. L’attore, meglio conosciuto per il suo ruolo nella serie tv anni ’90, Friends, come Chandler Bing, è stato trovato morto nella sua casa di Los Angeles. I fan della serie e tutta Hollywood sono stati colti alla sprovvista e il cast della leggendaria serie tv, ancora tra le più viste di Netflix, hanno osservato questi giorni di silenzio stampa per elaborare il dolore.

All’inizio del programma Whoopi Goldberg era visibilmente commossa mentre descriveva Matthew Perry, definendolo “un bravo ragazzo” ed effettivamente lo era: l’attore durante i suoi anni d’oro di militanza in Friends, era caduto in un brutto giro di dipendenza e aveva dovuto disintossicarsi.

Dopo quella brutta esperienza, Perry aveva fondato numerosissimi centri di recupero per ragazzi e spesso nelle interviste ripeteva che, da morto, avrebbe preferito essere ricordato come una persona che ha fatto del bene, piuttosto che per il suo ruolo (mastodontico) in Friends. E proprio a causa della sua amicizia con l’attore che Whoopi non ce l’ha fatta ed è scoppiata in lacrime durante la diretta. Ecco cosa ha detto.

Whoopi scoppia in lacrime

Durante l’omaggio fatto da The View a Matthew Perry, recentemente scomparso, la co-conduttrice Whoopi Goldberg è scoppiata in lacrime, visibilmente commossa:

“Sapete, eravamo tutti al di là della rottura…per sentire parlare della morte improvvisa di Matthew Perry. Aveva solo 54 anni, e siamo stati molto fortunati ad averlo qui l’anno scorso quando era davvero aperto riguardo al superamento delle sue difficoltà legate alla dipendenza, ed era davvero appassionato nel cercare di aiutare gli altri..”. Il programma ha poi trasmesso un videoclip di un’intervista all’attore con la conduttrice Joy Behar. Nell’intervista, ha con convinzione esortato coloro che lottano contro una qualsiasi tipo di dipendenza da sostanze ad otternere “il giusto aiuto” . E in un momento commovente, l’attore ha condiviso la sua esperienza: di come la sua collega e amica, Jennifer Aniston, lo avesse affrontato riguardo ai suoi problemi legati alla dipendenza. Ha sottolineato l’importanza di cercare aiuto professionale e di non tentare il percorso da soli.

Mossa da queste parole, Whoopi ha commentato: “Era davvero qualcosa, e davvero un ragazzo divertente. Davvero un bravo ragazzo. “.