Garfield torna al cinema e conquista tutti: ecco il primo trailer

Al cinema arriverà presto un nuovo film con protagonista l’iconico gatto Garfield: ecco da chi sarà doppiato.

I fan di Garfield saranno sicuramente felicissimi: è da poco stato annunciato un nuovo film con l’adorabile gatto rosso come protagonista che si lancerà in una avventura tutta nuova e ricca di colpi di scena. L’iconico personaggio è nato dall’omonima striscia di fumetti di Jim Davis alla fine degli anni ’70, ma è sbarcato al cinema nei primi anni 2000, con due film usciti rispettivamente nel 2004 e nel 2006.

A oltre un decennio di distanza, i produttori hanno deciso di riprendere il soggetto e costruire una nuova storia, includendo come doppiatori diversi attori famosissimi del mondo dello spettacolo. Il titolo sarà Una missione gustosa e la trama comincerà in una pizzeria, mostrando un piccolo Garfield ancora cucciolo, quando ancora non è stato adottato dal suo amato padrone Jon.

Il primo trailer è già stato rilasciato e ha conquistato tutti, soprattutto, proprio grazie all’aspetto del gattino. Ma andiamo a scoprire un po’ di più su questo film.

Garfield – Una missione gustosa: trama, cast e trailer del film in uscita

Garfield: Una missione gustosa dovrebbe uscire nelle sale statunitensi il 24 maggio 2024, mentre non è ancora nota la data italiana. La trama si focalizzerà sul rapporto tra il micio arancione e il suo padrone Jon, raccontando anche il primissimo incontro tra i due, che si svolgerà proprio in una pizzeria, quando Garfield era solo un cucciolo spaurito e randagio e Jon un ragazzo solitario. Ci saranno altri due personaggi importanti: Vic, il padre che il gatto credeva perso per sempre, e il cane Odie.

Il cast dei doppiatori include attori importanti come Chris Pratt, che doppierà il protagonista, e Samuel L. Jackson, che invece presterà la voce a suo padre Vic. Infine, ascolteremo le voci anche di Nicholas Hoult (famoso soprattutto per Renfield, The Menu e la serie The Greatest) e Hannah Waddingham. Ecco il trailer.

Il film è diretto da Mark Dindal, che ha già lavorato a diversi film per bambini firmati Disney, come Chicken Little – Amici per le penne e Le follie dell’imperatore. La sceneggiatura invece è stata curata da Paul Kaplan, Mark Torgove e David Reynolds, famoso per Alla ricerca di Nemo, Mulan e Le follie dell’imperatore.