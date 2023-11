Santocielo, tutto sul nuovo film natalizio di Ficarra e Picone

Il 14 dicembre Ficarra e Picone torneranno al cinema con un nuovissimo film intitolato Santocielo: ecco tutto quello che sappiamo.

Poco prima di Natale, Ficarra e Picone torneranno al cinema con una nuovissima commedia, dove interpreteranno due personaggi completamente nuovi. La loro assenza dal grande schermo si avvertiva ormai da un anno, dopo l’uscita di La stranezza nel 2022. Nel 2023, comunque, è uscito al cinema il loro documentario, intitolato Laggiù qualcuno mi ama, diretto da Mario Martone.

Questa volta il duo comico porterà una commedia natalizia, intitolata Santocielo (scritto così, tutto attaccato) e diretta da Francesco Amato. La scelta registica è senza dubbio una novità, dal momento che – escluso il documentario – era dal 2017 che i due avevano iniziato a girare direttamente i film in cui recitavano come protagonisti.

La coppia ormai è tra le più famose in Italia in ambito comico e ormai rappresenta una presenza fissa sia al cinema – dove compare dal 2000, quando ebbero una piccola parte in Chiedimi se sono felice di Aldo, Giovanni e Giacomo – e in televisione, non solo con spettacoli ma soprattutto con la conduzione di Striscia la notizia. Ma andiamo a scoprire di più sul film in uscita.

Santocielo: trama, cast e trailer della commedia di Natale di Ficarra e Picone

Santocielo uscirà al cinema il prossimo 14 dicembre. La trama, come racconta il trailer, all’inizio è ambientata in Paradiso, dove Dio e vari angeli decidono che è arrivato il momento per l’umanità di avere un nuovo messia. Per questo viene scelto un angelo (interpretato da Picone) per scegliere la candidata perfetta per portarlo in grembo: solo toccandole il ventre con una mano, la donna resterà incinta. L’angelo scende sulla Terra, ma dopo una serata movimentata, nel tentativo di salvarlo da un incidente d’auto, tocca per sbaglio un uomo (interpretato da Ficarra) e… lo mette incinto.

Il cast del film prevede, oltre ovviamente a Ficarra e Picone, altri personaggi molto noti del mondo dello spettacolo, soprattutto in ambito comico: partecipano anche Giovanni Storti, Barbara Ronchi e Maria Chiara Giannetta. Ecco il trailer.

Il film è stato scritto e sceneggiato dal duo insieme al regista Francesco Amato, con cui è la prima volta che collaborano. Le riprese sono avvenute tra Roma e Catania la scorsa estate e sono durate circa otto settimane. La coppia è sempre stata molto fiera del progetto e poco prima di iniziarlo lo aveva annunciato su Instagram: “Non sembra vero ma tra qualche ora cominceremo le riprese del nostro nuovo film… grazie sempre del vostro affetto, che ci ha permesso tutto ciò, fateci un grosso in bocca al lupo“.