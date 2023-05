Guardiani della Galassia vol. 3. Quale film ha la migliore colonna sonora?

E’ tempo di valutare una delle migliori saghe Marvel di sempre: Guardiani della Galassia, da poco in sala ha già sbancato al botteghino. Ma quale dei tre film ha il miglior mixtape?

Guardiani della Galassia Vol. 3 continua a dominare il botteghino, molti spettatori continuano a godersi l’ “Awesome mixtape” che è diventato uno dei tratti distintivi del franchise Marvel. È passato quasi un decennio da quando l’originale Guardiani della Galassia è uscito nei cinema nel 2014, presentandoci per la prima volta l’incredibile gusto musicale dei Quills e i loro fantastici mix ben studiati, e la maggior parte di queste canzoni è rimasta con noi da allora. Brani come Hooked On a Feeling, Mr. Blue Sky e Dog Days Are Over sono diventati di nuovo dei classici, questa volta a causa del loro uso in quei film, tanto che molte persone li considerano come le “Canzoni dei Guardiani della Galassia”.

La cosa ancora più grandiosa è che, come in origine ogni “cassetta mixtape” poteva registrare fino a 80 minuti di canzoni, così è anche nel film, grazie all’occhio e orecchio attento dietro la cinepresa, del regista James Gunn che accoppia il mixtape del protagonista, allo stile del film che ha adottato per quell’episodio della saga. Ecco quindi i tre mixtape della saga Guardiani della Galassia: quale sceglierai da ascoltare sotto la doccia?

Awesome Mix vol. 1

Siamo sul pianeta Morag, all’interno delle rovine di un antico tempio. Una porta si apre e rompe secoli di silenzio, lasciando il posto a un’alta figura che indossa una maschera di metallo con lucenti occhi rossi.

Ma quella che sembrava essere una sequenza ispirata a Indiana Jones assume improvvisamente un tono contemporaneo, mentre Star-Lord interpretato da Chris Pratt, fa esplodere Come and Get Your Love di Redbone sul suo Sony Walkman e balla fino all’ultima camera. Questa è solo una delle tante sequenze iconiche del genere e ha stabilito il franchise dei Guardiani come uno dei migliori nell’attuale panorama della cultura pop.

Questo è un tratto importante del primo mixtape, Awesome Mix Vol. 1: ha definito l’intera identità e l’atmosfera generale del film con tracce assassine degli anni ’70. È iniziato ancor prima che il film uscisse, quando Hooked On a Feeling dei Blue Swede è stato riprodotto nei trailer. Mentre canzoni come Moonage Daydream di David Bowie hanno contribuito a plasmare l’atmosfera allo stesso tempo nostalgica e futuristica del film, altre, come Escape (The Piña Colada Song) di Rupert Holmes, avevano i loro significati legati alla circostanza in cui venivano interpretate, come Star-Lord e la sua epica fuga dal Kyln, o I Want You Back dei Jackson 5 che interpreta Baby Groot che balla alle spalle di Drax.

Quindi, sebbene non tutte le canzoni siano direttamente collegate alla storia, il modo in cui James Gunn le ha usate è stato abbastanza intelligente da farle lasciare il segno. Ain’t No Mountain High Enough di Marvin Gaye e Tammi Terrell è l’unica canzone che alla fine ha un vero valore emotivo.

Awesome Mix vol. 2

Tre anni dopo, nel 2017, uscì Guardiani della Galassia Vol. 2 , con esso, un’altra micidiale selezione di brani curata da James Gunn. Awesome mix vol. 2 era basato di nuovo sui gusti di Meredith Quill, come nel primo, poiché Peter trova un’altra cassetta alla fine del primo film dei Guardiani. Quindi stiamo parlando di nuovo solo di canzoni degli anni ’70.

È iniziato anche con i trailer del film, con Fox on the Run di Sweet che suonava ripetutamente. Il film stesso, però, è dominato da una sola traccia: Brandy (You’re a Fine Girl) di Looking Glass. Non solo è una grande canzone, ma descrive anche la relazione di Ego con Meredith Quill, da cui abbiamo preso Peter. Viene riprodotto in più momenti e persino Gunn ammette che l’intero film parla di questo. Un’altra canzone con un impatto personale su Quill è Surrender dei Cheap Trick.

Questa volta, però, i testi ritraggono la storia dal punto di vista del figlio, mentre guarda i suoi genitori litigare e raccontargli bugie l’uno sull’altro. È un peccato che sia stato lasciato per i titoli di coda, ma difficilmente avrebbe avuto spazio nella narrativa principale.

Awesome Mix vol. 3

Alla fine del vol. 2, Kraglin dà a Quill uno Zune, che è un lettore MP3 che ha permesso di memorizzare migliaia di canzoni al suo interno.

Quindi quello che era già un gusto musicale piuttosto buono ora incontra almeno tre nuovi decenni di più musica. E, come sempre, i trailer stavano già annunciando la bellezza di ciò che sarebbe successo suonando Do You Realize? di The Flaming Lips e In The Meantime di Spacehog. Quest’ultimo suona anche durante la sequenza dell’assalto alla Orgocorp.

Proprio prima di questa sequenza, We Care a Lot di Faith No More suona, quasi come un canto pre-battaglia da parte della squadra per tenere a mente che lo stanno facendo per salvare Rocket. Il nostro amato procione, tra l’altro, è il cuore e l’anima del film, quindi è naturale che la maggior parte delle canzoni si colleghino a lui. All’inizio, suona Creep dei Radiohead, riflettendo ciò che provava per se stesso allora, ma alla fine conclude il tutto con Dog Days Are Over dei Florence + The Machine, un momento di autoaccettazione non solo per lui, ma per tutta la squadra.

Poco prima, canticchia This Is the Day dei The The mentre i Guardiani si preparano ad assaltare la nave dell’Alto Evoluzionario, mostrando quanto la sua vita sia cambiata con lui che ricorda i suoi amici del Batch 89.