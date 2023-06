Chi è Zerocalcare? Tutto sul fumettista più seguito del momento

Negli ultimi anni Zerocalcare è certamente uno dei fumettisti italiani più apprezzati: sapete già tutto su di lui e sulla sua serie in uscita?

Zerocalcare disegna e pubblica fumetti ormai da tanti anni, ma solo ultimamente è diventato famosissimo anche agli occhi di chi non è un appassionato del genere. La sua prima opera risale al 2011, La profezia dell’armadillo, e praticamente da sempre pubblica insieme alla casa editrice milanese Bao Publishing, che ha scoperto tanti artisti di talento.

Si è sempre contraddistinto per il suo tono ironico e sarcastico e per i suoi disegni dal tratto semplice, nonché per le sue battute all’apparenza innocenti ma che nascondono in realtà una grande profondità e una grande complessità. Da sempre, il suo simbolo è l’armadillo, che rappresenta la coscienza e i pensieri che il suo personaggio non riesce a esprimere chiaramente a se stesso. Una caratteristica dei suoi fumetti, infatti, consiste che sono per la maggior parte autobiografici e lui stesso è il protagonista. Lo pseudonimo nasce dal jingle di una vecchia pubblicità di un anticalcare, che all’autore venne in mente quando dovette scegliere un nickname per accedere a un forum.

Nel 2021 la sua fama è uscita dal mondo dell’editoria, quando ha pubblicato una serie su Netflix, Strappare lungo i bordi. La trama riprende in parte quella dei fumetti già usciti e ha riscosso un grande successo. Il 9 giugno è uscita anche una seconda serie: Questo mondo non mi renderà cattivo. Ecco tutto quello che sappiamo.

Questo mondo non mi renderà cattivo, tutto sulla nuova serie di Zerocalcare

Il 9 giugno 2023 Zerocalcare (all’anagrafe Michele Rech) è tornato su Netflix con una nuovissima serie, Questo mondo non mi renderà cattivo è composta da sei episodi ed è stata pubblicata sulla piattaforma streaming integralmente. Non è direttamente collegata a Strappare lungo i bordi e può essere vista anche senza conoscere la prima. Ecco il trailer.

Il protagonista ovviamente è di nuovo Zero, che questa volta si ritrova a riflettere sul rapporto con un amico di vecchia data. La trama si concentra su questo vecchio amico che dopo tanti anni torna nel quartiere romano dove ha trascorso la sua infanzia e la sua adolescenza, ma fa molta fatica a riconoscerlo. Zero, quindi, cerca di aiutarlo, ma presto si rende conto di non essere in grado di farlo.

Il pubblico rivedrà alcuni personaggi fondamentali di Strappare lungo i bordi, che sono anche in generale personaggi molto importanti e sempre presenti nei fumetti dell’autore. Torneranno Secco e Sarah doppiati principalmente da Zerocalcare stesso e da Paolo Vivio e Chiara Gioncardi nella scena dell’interrogatorio, e ovviamente l’Armadillo, con la voce di Valerio Mastandrea.