5 film con Samuel L. Jackson da vedere assolutamente

Ma Samuel L. Jackson fa sempre la parte del cattivo? Scoprilo qui con questa lista dei 5 migliori film a cui l’attore ha preso parte.

Samuel L. Jackson è uno degli attori più conosciuti al mondo grazie al suo trovarsi nel film giusto al momento giusto. Star di iconici blockbuster come Pulp Fiction, Jurassic Park, Star Wars, l’attore americano ha guadagnato più di 27 miliardi di dollari in tutto il mondo, cifra mai raggiunta prima da nessun altro del settore. Jackson infatti ha alle spalle una filmografia di film invidiabile in tutto il mondo, sviluppando negli anni prestigiose collaborazioni con per esempio Spike Lee, il regista che gli ha dato lustro Quentin Tarantino, e con M. Night Shyamalan.

Ricordiamo quindi 5 dei suoi film migliori, non solo per la sua performance attoriale ma anche come qualità della pellicola stessa.

1. Pulp Fiction (1994)

Primo incontro che sancisce anche una collaborazione perpetua con il regista Quentin Tarantino.

Questo cult anni ’90 è stato Palma D’Oro a Cannes, Oscar per miglior sceneggiatura originale, e un perfetto esempio di un cinema libero e geniale, avulso dalle influenze di mercato di Hollywood. All’interno del film, Samuel L. Jackson interpreta il ruolo dell’assassino con un’anima e ottiene la nomination come miglior attore non protagonista, l’unica, ancora, della sua carriera.

2. Jackie Brown (1997)

Di nuovo una collaborazione con il regista Quentin Tarantino, questa volta Samuel L. Jackson è protagonista insieme a Pam Grier.

Il film è un tuffo acidissimo nel mondo della criminalità, una personalissima e radicale pellicola del regista che restituisce, da Pulp Fiction, il genere al suo splendore. Il film possiede infatti sequenze molto potenti e crude, avvalorate anche grazie ai ruoli interpretati da Robert De Niro, Briget Fonda, Michael Keaton e Robert Forster.

3. Unbreakable- Il predestinato (2000)

Scontro tra due protagonisti indelebili: Bruce Willis dotato di superpoteri e Samuel L. Jackson nel ruolo di un un intelligentissimo uomo ma con un corpo debolissimo.

Scena dopo scena il film si tramuta in un’intensa riflessione non solo sul cinema di genere ma anche sulla sua fruizione di cui ne fa uso il pubblico. Due attori che avevano già recitato insieme nel terzo capitolo del franchise di Die Hard. Primo di una trilogia formata dagli altri due film: Split e Glass.

4. Regole d’onore (2000)

Dramma processuale in cui l’attore Samuel L. Jackson viene diretto da uno dei grandi autori del cinema americano quale William Friedkin.

Il film ha una solida narrativa di spessore anni ’70, aggressivo ma efficace, sicuramente uno dei migliori di genere ma sfortunatamente demolito dalla critica al tempo. Un ottimo motivo per recuperarlo ora.

5. Secret Invasion (2023)

Concludiamo non con un film ma con una serie che ancora dovrà uscire firmata da Marvel in persona e che vedrà Samuel L. Jackson nei panni di uno dei personaggi più iconici del MCU: Nick Fury.

Si traterà di una storia quasi monografica dell’ex direttore dell’intelligence S.H.I.E.L.D. e narrerà alcuni aspetti del peronsaggio descrivendone alcune facce che i fan ancora non conoscono. La serie andrà in onda il 21 giugno sulla piattaforma di Disney+.