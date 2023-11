Il Meglio di Te: tutto sul film con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta

Il 9 novembre è uscito al cinema Il meglio di te, nuovissimo film diretto da Fabrizio Maria Cortese con Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta come protagonisti. Ecco tutto quello da sapere.

Maria Grazia Cucinotta e Vincent Riotta sono tornati sul grande schermo con un nuovissimo film dal titolo Il meglio di te. Si tratta di una commedia dai toni drammatici, che racconta la storia di una coppia che si ritrova dopo tanti anni dalla rottura, quando ormai ognuno ha intrapreso una strada diversa e si è rifatto una vita.

Si tratta di una produzione completamente italiana. La pellicola è diretta da Fabrizio Maria Cortese, i cui titoli più famosi a cui ha lavorato come regista sono Free – Liberi, uscito nel 2020 e Ho amici in paradiso, uscito nel 2016. In Il meglio di te ha collaborato anche come sceneggiatore.

Per questo suo nuovo dramma ha scelto una storia toccante e l’ha affidata a un cast straordinario, che sta già convincendo il pubblico. La coppia protagonista è interpretata da Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta, ma ci sono anche altri attori molto importanti e talentuosi. Andiamo a scoprire di più su questo film.

Il meglio di te: trama, trailer e cast

La trama de Il meglio di te si concentra su Antonio e Nicole. Parecchi anni prima i due avevano vissuto una bellissima storia d’amore, che poi si era conclusa e loro si erano persi di vista, andando ognuno per la sua strada e ora hanno due famiglie diverse. Un giorno, però, si rincontrano e, inevitabilmente, iniziano a pensare al passato e come sarebbe stato il futuro se avessero fatto scelte diverse. A un certo punto Antonio si ammala e Nicole decide di perdonare gli errori commessi e di dargli un’altra possibilità.

Il film, quindi, racconta una storia realistica di due persone che cercano di mettere da parte rabbia e risentimenti del passato per provare a recuperare qualcosa di prezioso, capendo che però il prezzo da pagare sarebbe molto alto, dal momento che entrambe ora sono sposate con altri partner. Ecco il trailer.

Il cast di Il meglio di te comprende, oltre a Vincent Riotta e Maria Grazia Cucinotta nei ruoli di Antonio e Nicole, anche Vanessa Contucci (Veronica), Anita Kravos (Paola), Giusi Merli (Mimì), Simone Montedoro (Simone), Michele Olita (Lello), Daphne Scoccia (Sara), Mattia Iasevoli (Lorenzo), Antonio Roma (Lucio), Elvira Cuflic Basso (Sonia) e Giuseppe Giura (Tonio). Il film è prodotto da Orange Pictures, Golden Hours Film e Rai Cinema ed è distribuito da Adler Entertainment.