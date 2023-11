Mean Girls – Il musical è in arrivo

Le Mean Girls tornano in un nuovo film. Mean Girls: The Musical pronto a far tornare nelle sale le Barbie più rosa che mai.

Dopo il successo del film Barbie, il filone che segna il successo intramontabile della bambola della Mattel, prosegue. Questa volta con il reboot del film Mean Girls. Le vicende della quindicenne Candy Heron (Lindsay Lohan), ragazza tenace e determinata, cresciuta in Africa e convinta di potersela cavare in ogni situazione, avevano trionfato nella prima versione del film, tanto da portare di recente ad una reunion del cast, ad eccezione di Rachel McAdams, per uno spot pubblicitario in vista del Black Friday su Walmart.

Insieme alle sprezzanti, superficiali e vanitose compagne di liceo la ragazza scopre di dover affrontare un mondo molto difficile di quello scoperto fino ad ora e il successo del teen-movie ha offerto quindi lo spunto per riproporre il film in chiave musical e nel primo trailer le Barbie sono più rosa che mai.

La nuova versione delle ragazze

Basato su una sceneggiatura di Tina Fey, una delle pochissime costanti che riprenderà anche il ruolo del 2004, il film si mostra immediatamente nella sua vera natura, o quasi: il trailer omette una delle parti più importanti del film, quella musicale, ma riesce ugualmente a riportare il pubblico nuovamente in quel mondo total pink delle spietate Barbie guidate da Regina George.

Il primo trailer è ricco di richiami al film originale del 2004, ma al tempo stesso introduce i suoi personaggi più iconici prima tra tutte Regina George, interpretata Reneé Rapp. Candy, invece, ha le fattezze di Angourie Rice. Il cast del musical include anche Jon Hamm, Jenna Fischer, Ashley Park, Tim Meadows e Auli’i Cravalho.

Il successo del vecchio cast, sarà di buon auspicio per il nuovo?

Tutta la popolarità di Mean Girls è partita nel 2004 con un cast scoppiettante di cui oggi si sente ancora parlare seppur singolarmente. Lindsay Lohan, Amanda Seyfried, Lacey Chabert e Rachel McAdams hanno guidato la precedente la generazione di Mean Girls ma, grazie al contributo di Tina Fey, lo spettacolo ha avuto un reboot dapprima a teatro e, traendo spunto da quello show, è diventato un film musical per Paramount.

Diretto da Samantha Jayne e Arturo Perez Jr, Mean Girls: The Musical in principio era stato pensato per la piattaforma streaming di Paramount+, ma arriverà dapprima al cinema. La data americana fissata per il debutto è gennaio 2024, ma non sappiamo quando toccherà all’Italia.

