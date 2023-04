“Si è rotta la vertebra della colonna”: Maria Grazia Cucinotta, corsa in ospedale e operazione d’urgenza

Maria Grazia Cucinotta e il dramma che ha vissuto, la corsa in ospedale e l’operazione d’urgenza per la rottura della vertebra della colonna. Sicuramente non è stata una “Buona Pasqua” per la povera attrice.

Corsa in ospedale e operazione d’urgenza per la rottura della colonna, è questo il dramma che ha vissuto in questi giorni, Maria Grazia Cucinotta. Con un toccante post sui social, l’attrice ha fatto una cosa che in molti danno per scontato, ringraziare il personale sanitario che si è prodigato per la somministrazione delle giuste cure.

Sicuramente non ha passato una “Buona Pasqua” la povera Cucinotta, niente grigliata di Pasquetta e niente leccornie tutti insieme, quando succedono episodi del genere è impossibile festeggiare, la preoccupazione fa da padrona. Anche se la famiglia è unita, queste feste Maria Grazia e famiglia se le ricorderanno per un fatto molto spiacevole.

Maria Grazia Cucinotta dagli esordi ad oggi

Maria Grazia Cucinotta è la nota attrice, produttrice cinematografica ed ex modella italiana di 54 anni, nata a Messina nel 1968. La bella Maria Grazia, con la sua tipica bellezza Mediterranea, nei suoi oltre trent’anni di carriera ha sperimentato diversi campi, è passata da modella, a valletta ad attrice. La sua interpretazione nel film Il Postino, insieme a Massimo Troisi le dà quella notorietà per cui ha lavorato così duramente.

Oltre a diversi film ha partecipato anche a molteplici programmi televisivi in veste di concorrente e conduttrice, fino ad arrivare anche al ruolo di produttrice in quanto alla Cucinotta piace da sempre sperimentare lavori nuovi. È sposata con Giulio Violati dal 1995 e i due insieme hanno anche una figlia. Ad oggi Maria Grazia Cucinotta è la conduttrice del programma “culinario”, L’ingrediente perfetto trasmesso su La7.

La paura di Maria Grazia Cucinotta

Maria Grazia Cucinotta, ha passato giorni di terrore, in quanto sua mamma, di 93 anni si è rotta la vertebra della colonna, costringendo l’attrice a correre in ospedale e ad aspettare impotente la riuscita della delicata operazione a cui la donna è stata sottoposta d’urgenza. Non era facile come intervento in quanto vista anche l’età della mamma di Maria Grazia, i rischi erano molto elevati.

Fortunatamente è andato tutto bene e Maria Grazia Cucinotta sui suoi profili social, ha ringraziato pubblicamente tutto lo staff sanitario del Policlinico di Messina, i quali si sono presi cura della mamma in maniera impeccabile. Ecco un piccolo estratto di quello che ha dichiarato la Cucinotta:

“Sono state settimane intense di emozioni e paura, mia madre 93 anni si è rotta la vertebra della colonna….Ringrazio di cuore il Prof. Cacciola un’eccellenza della Neurochirurgia del Policlinico di Messina e tutto il suo staff meraviglioso, per averla operata, nonostante l’età e per averla rimessa in piedi. Grazie a tutti gli infermieri che ogni giorno si prendono cura delle vite dei nostri cari…”.